美國在委內瑞拉舉行軍事演練

美國5月23日在委內瑞拉首都加拉加斯舉行軍事演練。



這是美國1月對委發動大規模軍事行動並強行帶走委總統馬杜羅以來，美國首次在委舉行軍事演練。當日，兩架美國軍用飛機飛越加拉加斯上空並降落在美國駐委內瑞拉大使館區域。

美軍南方司令部當天在社交媒體上說，參與此次演練的是兩架美軍MV-22B「魚鷹」運輸機，南方司令部同時發軍機降落和武裝人員在駐委使館區域活動的圖片及影片。

演練期間，一些委內瑞拉民眾在加拉加斯市中心舉行抗議活動。抗議者高喊「不要演練！」「美國佬，滾回去！」等口號，痛斥美方對委內瑞拉的干涉。

對美方舉行的這次軍事演練，委內瑞拉政府22日發表聲明說，已授權美國開展一次「撤離演練」，以應對「可能出現的醫療情況或災害」。

今年1月3日，美國對委內瑞拉發動大規模軍事打擊，強行控制馬杜羅及其妻子並將他們帶到美國。3月5日，美委兩國政府宣布同意恢復外交和領事關係。