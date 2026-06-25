匈牙利男護理員竟是變態食人魔！墓園偷屍體　住處藏「人體骸骨」

匈牙利警方於6月17日在布達佩斯逮捕一名30歲男子，調查人員指出，這名在醫院擔任護理佐理員的嫌犯，涉嫌從廢棄墓園及工作場所收集人體部位，並坦承曾食用人體組織。警方在其住處搜出頭骨、完整小腿、手掌及以人臉皮膚製成的面部模型。



根據《美聯社》報道，匈牙利國家調查局接獲線報後展開行動，發現該男子將人體部位分別存放於工作地點及住所。搜索過程中，調查人員在行李箱內發現更多骨骸，另有一顆裝在罐中的心臟，目前正釐清其來源為人類或動物。

匈牙利警方於6月17日在布達佩斯逮捕一名30歲男子，該男子涉嫌從廢棄墓園及工作場所收集人體部位，並坦承曾食用人體組織。（截取自X@@RT_com）

嫌犯收集人體部位坦承食用

該男子在偵訊時坦承收集行為，並表示自己對人體部位有特殊迷戀，曾將這些部位烹調後食用。目前他以非法使用人體罪嫌遭到羈押。警方聲明指出，嫌犯熱衷於解剖學與病理學，喜歡解剖動物，研判其透過醫院工作取得部分人體組織，並在斯洛伐克與匈牙利的廢棄墓園挖掘遺體。

嫌犯收集人體部位坦承食用（截取自X@@RT_com）

警方已扣押嫌犯的電腦、筆記型電腦、平板、手機及各式記憶卡與SIM卡。所有查獲的人體部位將交由法醫專家進行鑑定，待全部來源確認後，涉案罪名可能進一步擴大。

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