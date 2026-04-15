巴基斯坦28歲挖墓工「8年性侵48具女屍」　自爆專挑新鮮墳墓下手

巴基斯坦第一大城卡拉奇（Karachi）曾爆發一宗駭人聽聞的戀屍癖案件。一名28歲的男子里亞茲（Mohammad Riyaz）因行徑怪異被捕，他遭警方訊問後坦言，自己在過去8年間，先後性侵高達48具女性屍體。此外，他專門挑選下葬不到2小時的「新鮮墳墓」。這一發生於2011年的事件，因其殘酷與違背倫常的細節，近日再度於社群媒體上瘋傳。



當時，在卡拉奇的一座公墓內，里亞茲因神色慌張地從墓地逃跑，被附近民眾懷疑是小偷而攔下，隨後交由巡邏警方處理。里亞茲最初接受訊問時辯稱，他在進入一座墳墓後，看到一名女孩睜開雙眼並露出閃亮的牙齒，他極度恐懼才轉身逃跑。然而，在警方嚴厲偵訊後，隱藏多年的真相才浮出水面。

受好友慫恿潛入新墳 八年獸行始末曝光

里亞茲在偵訊中承認，自己長期在墳墓內性侵女屍。他透露這一切是受朋友瓦齊爾（Vazir）的鼓勵與影響，瓦齊爾已於里亞茲被捕前約兩年去世。里亞茲表示，其中約40具遺體是與瓦齊爾共同犯案，剩下的則是他在瓦齊爾死後獨自所為。

為了躲避查緝，里亞茲的作案手法極其精密。他專門挑選下葬不到2小時的「新鮮墳墓」，因為新土容易挖掘，且不易引起喪家與旁人懷疑。在深夜的掩護下，他僅憑一支手機的手電筒光亮，便潛入墳墓中對剛下葬的女性遺體施暴。報道指出，里亞茲是一名在墓園工作的挖墓工，平時也會負責為墳墓澆水。

法律邊緣與信仰挑戰 恐面臨死刑裁決

這一案件曝光後，在當地宗教界與社會引起強烈反彈。由於事發地點就在城市，人們開始質疑神聖的穆斯林墓園是否已淪為毒品、非法軍火商或戀屍癖者的巢穴。北納齊馬巴德（North Nazimabad）警察局長阿西姆（Asim Siddiqui）指出，里亞茲已被依據刑法相關條款起訴，罪名涵蓋侮辱遺體、強姦與非自然性行為，最高恐面臨死刑判決。

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信德省婦女發展部部長布托（Tauqeer Fatima Bhutto）強烈譴責此種禽獸行為，並要求相關單位採取最嚴厲的懲罰，同時計畫在省議會提出法案，以防止類似慘劇再次發生。新月觀測委員會主席穆尼布（Mufti Moneeb-ur-Rehman）也表示，伊斯蘭法授權政府對此類罪行給予最高刑罰，必須以此作為對大眾的警示。

民間組織「Aasha」負責人福齊亞博士（Dr Fouzia）指出，里亞茲的行為不僅是個人心理病態，更反映了社會中潛藏對女性極度不尊重的病態心理，她要求司法體系必須嚴懲責任人。

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