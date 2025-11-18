法國變態殺人犯罕有受訪稱曾在殮房偷吃屍體：好像馬肉　震撼全國

被冠以「巴黎吸血鬼」的法國殺人犯克洛（Nico Claux），曾因犯下謀殺罪入獄，出獄多年後卻再次因驚悚言論引起全球關注。近日，他罕有接受訪問，首次完整披露自己從童年時迷戀死亡，曾在停屍更偷食屍肉，並最終走向謀殺與食人的歷程，其駭人言論再度震撼法國社會。其中，他還曾將遺體肉塊帶回家烹煮，甚至出版《食人食譜》，大談食人魔菜單，並透露人肉「吃起來像馬肉」。



現年53歲的克洛， 1990年代曾因犯下殺人與食人罪行而被捕，1997年遭判12年監禁，最終服刑7年多便獲釋。

近日，他在YouTube節目《Anything Goes With James English》中透露，其異常癖好源於10歲時祖父的意外去世；12歲時，他在讀到日本食人犯佐川一政（Issei Sagawa）在巴黎分屍食人的案件後，開始幻想吃人肉。佐川於1981年在巴黎殺害了一名荷蘭女子後，吃了她身體的各個部位。

法國殺人犯克洛（Nico Claux）長大後刻意找了一份可以出入殮房的工作。圖為法國一醫院殮房。（Getty）

因此，他長大後刻意找了一份可以出入殮房的工作。克洛稱，當被單獨留在解剖室時，他會偷偷割下屍體小塊肌肉生吃，後來甚至帶回家烹煮。

1997年，他在網上結識巴黎男子Thierry Bissonnier，將其誘至公寓後槍殺，企圖分屍食用。但他最終尚未來得及展開計劃，便因試圖偽造其中一名受害者的銀行支票購買錄影機而被捕，最終被判處12年監禁。警方當年在其住所內搜出染血器物、血袋、人類胎兒與頭骨祭壇等駭人物品。

法國殺人犯克洛（Nico Claux）出獄後仍以偽造文件多次進入法國各地殮房工作長達13年，引起社會關注。（Getty）

多年來，每當克洛被問及人肉味道，他僅以「像馬肉」來形容，但他強調：「味道不是重點，真正驅動他的，是那份不斷湧現的衝動與刺激。」

最令人不安的是，他出獄後仍以偽造文件多次進入法國各地殮房工作長達13年，並出版多本著作，包括《血之福音》（The Gospel of Blood）及《食人食譜》（The Cannibal Cookbook），自述如何「管理自己的衝動」。

克洛的最新訪問再度在法國社會引發廣泛爭議，有輿論質疑現行制度為何讓曾犯下食人重罪者多次重返殮房工作，認為相關漏洞亟待檢討。亦有犯罪心理學者指，其案例顯示極端偏差可在多年累積後轉化為現實暴力，提醒社會必須提高對精神異常徵兆與暴力傾向的警覺。