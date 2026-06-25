伊朗革命衛隊：未經伊方協調霍爾木茲海峽新航線不可接受且具危險

伊朗革命衛隊週四說，只有經由伊朗指定航線，才能安全通過霍爾木茲海峽; 任何未經伊朗協調而宣佈的新航線均不可接受，並存在安全風險。



革命衛隊並警告，將對違反相關規定的船隻採取行動。

伊朗革命衛隊海軍星期四（6月25日）在社交媒體聲明說，數小時前，一些機構在未與伊朗協調的情況下，宣佈了船舶通過霍爾木茲海峽的新航線，所謂新航線不可接受且極其危險。

聲明還說，革命衛隊海軍警告，通過霍爾木茲海峽僅可經由伊朗所公佈的航線，禁止任何船舶偏離航線航行，否則將面臨極高安全風險。

2026年6月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區的美國國會大廈向媒體發表演說。（Reuters）

週三較早時，美國總統特朗普（Donald Trump）說，在與伊朗的談判中，就霍爾木茲海峽船隻通行費問題將是美國的「紅線」。

特朗普週三在白宮告訴記者：「這對我來說是不可接受的，因為我們擁有諸多優勢; 如果為他們開了這個先例，那就也得對其他人這麼做，這將徹底改變遊戲規則。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

