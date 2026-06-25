日本皇室爆繼承危機　高市內閣擬修皇室典範　仍拒絕女性繼位天皇

日本政府預計將在星期五批准修改《皇室典範》。不過，新方案仍繞開女性繼位問題，不為德仁天皇獨生女愛子公主打開繼位之路，而是聚焦於允許皇族女性婚後保留身份，以及讓戰後被剝奪皇族身份的旁系宮家男性後代通過收養重返皇室。



《海峽時報》報道，由日本首位女首相高市早苗領導的內閣預計將在6月26日批准修法方案，並爭取在國會7月17日休會前通過。方案意在尋求脆弱的政治共識，防止皇室成員進一步減少。目前，日本皇室只剩16名成員，其中具備皇位繼承資格的男性僅三人。

日本皇室：愛子公主（GettyImages）

高市早苗此前在自民黨大會上強調，皇位經由男系傳承126代這一歷史事實「在世界上無與倫比」，是天皇權威與正統性的來源。不過，這項繼續排除女性繼位的方案已引發爭議。德仁天皇也罕見地間接表態，希望關於如何確保皇室成員人數的討論能夠獲得國民理解。

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新方案有兩項重點：

第一，皇族女性與平民結婚後，可選擇保留皇族身份並繼續履行公務；

第二，戰後被逐出皇室的11個旁系宮家中，年滿15歲的未婚男性後代，可通過收養方式進入皇室，且一旦加入便不得退出。



但這項政治妥協也留下不少難題。方案並未明確，婚後保留皇族身份的公主，她們的丈夫和孩子算不算皇族。保守派擔心，一旦承認他們的皇族身份，就可能為女系繼承打開大門；但批評者認為，如果同一個家庭裏有人是皇族、有人不是，現實中很難長期維持。

另一方面，約10名潛在男性人選據報已在廣告、製造等行業工作，是否願意放棄普通人的自由、進入高度封閉的宮廷生活，仍是未知數。

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民調顯示，日本社會對收養方案看法不一。《每日新聞》的調查中，28%的受訪者支持、32%反對；《朝日新聞》的調查則顯示，45%支持、36%反對。

名古屋大學研究皇室史的學者河西秀哉認為，高市政府其實是在再次迴避問題。他指出，皇室一直是隨着社會變化而調整的，這種變化本身也是傳統的一部分；如果日本繼續排除女性天皇，反而可能讓這個古老制度陷入更嚴重的延續危機。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】