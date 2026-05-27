日本皇室19歲悠仁親王疑密會美女惹不滿　網喊：讓愛子公主當女皇

話說最近日本皇室又出大瓜了。這次的主角，依然是那位被稱為「皇室獨苗」的悠仁親王。



好傢伙，這位19歲的未來天皇最近被日本媒體接連爆料，什麼「疑似談戀愛了」啊、「因為住址泄露被迫搬家」啊、「不想回皇室老家住」啊，一條比一條勁爆，直接把日本網友們給炸開了鍋。

今天咱就來好好扒一扒，這位皇位第二順位繼承人，到底是怎麼把皇室給整慌神的。

悠仁親王（日本宮內廳）

一、住址泄露被迫搬家，順帶引出「女友疑雲」

事情還要從最近日本雜誌的一篇報道說起。據負責皇室新聞的記者透露，悠仁親王去年年底待在筑波大學附近單身公寓的消息，不知道被誰給泄露到了網上。按理說，悠仁平時也是挺隨意的，沒事就騎個自行車從公寓出去溜達，被拍到這種事情幾乎難以避免，也不算什麼稀奇。

悠仁親王因住址洩露被迫搬家。（微博圖片）

但問題是，訊息是一回事，訊息被大規模擴散可就是另外一回事了。你想想看，堂堂皇位繼承人，每天住哪兒都被網友摸得一清二楚，安保人員哪還敢再讓他住那兒？據說當時就判斷繼續住下去遲早得出事，於是火急火燎地就決定：打包搬家！

而且這搬家還不是他自己一個人挪窩那麼簡單，悠仁那間單身公寓的左右鄰居、樓上的樓上，全都是安保人員。他一走，這幾撥人全都得跟着一起搬，那叫一個聲勢浩大。雖然新的公寓房間也已經提前租好了，沒有造成大混亂，但畢竟是整批人一起挪地方，想想就知道有多麻煩。

然而，這次大張旗鼓地「換窩」，卻讓嗅覺靈敏的媒體聞到了另一股味道——光是住址泄露，至於這麼大動干戈嗎？於是大家紛紛猜測：悠仁親王該不會是揹着皇室偷偷談戀愛了，怕女友曝光才趕緊跑路的吧？

負責報道的記者對此倒是比較謹慎，表示目前並沒有確切實錘能證明「交女朋友」這事。但他同時也沒把話說死，只是委婉地表示：悠仁平時不會跟女生單獨走，大多是一群人集體行動。但如果他們一起玩着玩着，就直接進了某個人的房間，那門一關可就什麼也看不見了。換句話說，搞地下戀情的空間那是相當充裕。至於他到底有沒有談，就留給各位自行腦補了。反正日本網友是玩嗨了，在網絡上各種扒細節分析。

二、溜冰場熱聊棕發美女，私下還是個「追星達人」

要說「戀愛」這口風是怎麼刮起來的，其實還有更早的蛛絲馬跡。早在今年1月，就有日媒直接放出了悠仁親王的最新近照。照片裏這哥們兒在溜冰場，一手拿着甜筒冰激凌，跟一位棕色頭髮的美女聊得熱火朝天。

雖然不少網友覺得這張照片內容挺正常，畢竟20歲的成年小夥子和異性聊個天能有什麼毛病？但也有看熱鬧不嫌事大的直呼「秘密拍拖」。特別是那位棕發美女看起來顏值還挺高，一看就是悠仁能接觸到的同學圈子裏的人。

更離譜的還在後頭。悠仁身邊的工作人員向媒體捅出了更猛的料：別看這位未來天皇在外面不苟言笑、跟個人機似的，私下對一位日本女星那叫一個痴迷！這個人是誰呢？就是近年來鬧出多角戀醜聞的著名女演員——永野芽郁！

更多永野芽郁照片：

+ 7

工作人員說，自從2018年悠仁看了永野芽郁主演的晨間劇《半邊藍天》之後，就被對方身上溫柔可愛的氣質迷得神魂顛倒。從那以後，只要是永野芽郁上的節目或者影視劇，他必定準時蹲守在電視機前，雷打不動。

消息一齣，無數日本網友腦洞大開：這倆人該不會真的來個「千里姻緣一線牽」吧？雖說永野芽郁比悠仁大了整整7歲，而且因為和幾個男明星糾纏不清，當時網上風評確實不太好，但對於一個情竇初開的少年來說，哪管得了這些啊！

三、大學放飛自我：唱K、炫快餐、半夜騎車覓食

其實除了「疑似戀愛」和「追星塌房」之外，悠仁進入大學後的種種表現，更讓日本皇室感到一絲不妙的意味——這孩子的心，好像越來越野了。

早在去年他的成人禮上，就有同學給日媒爆料了好些「皇室秘密」。據說他上高中的時候，特別喜歡吃路邊攤和快餐，在KTV裏就是個麥霸，瘋狂搶話筒。以前他媽媽紀子妃可是把他當成神童來培養的，又是發明創造又是發表學術論文的，結果私底下幹的全是普通高中生的那點事兒。

高中畢業旅行去了趟沖繩，他跟同學在KTV裏瘋玩搶話筒，把不少平時沒說過話的同學都給整熟了。第一次和朋友在外面過生日，看到突然被端出來的大蛋糕，這位「皇室獨苗」直接激動得不行。

進入筑波大學後更是不用說，他加入了羽毛球社團，每天放學後跟社友切磋球技，晚上騎着自行車到學校門口的快餐店美美吃上一頓夜宵。據說只要有空還特別喜歡去電影院看電影，這種再普通不過的生活，反而讓他興奮到不行。

從這些照片和爆料能看得出來，比起當那個萬眾矚目的未來天皇，悠仁顯然更喜歡做一個普普通通的大學男生。但這恰恰是皇室最慌的——這獨苗的叛逆勁兒，是真有點摁不住了。

四、日本網友神評論：「妹妹快逃！」「讓愛子公主當女皇吧！」

悠仁一有點風吹草動，最着急的除了皇室，還有那幫天天上網衝浪的日本網友。相比於咱們在網上看樂子，日本網友們的心態可是複雜得多。

當悠仁疑似戀愛的消息傳開後，雅虎新聞下面的評論區那叫一個熱鬧。有網友直接吐槽：「談戀愛倒是沒什麼，關鍵這哥們兒高中七科考20分的成績，能找着什麼樣的女孩啊？」

正因如此，網上支持愛子公主擔任女皇的呼聲越來越高。有調查顯示，近八成的日本國民支持德仁天皇的女兒愛子公主繼任，高達九成的人明確反對悠仁上台。

所以在評論區總能刷到這樣的高贊回覆：

請直接讓愛子公主當女皇吧！

甚至當傳出悠仁要選妃、蘆田愛菜成為備選對象時，日本網友的第一反應居然是衝到網上大喊：「妹妹快跑！千萬別跳進這個坑裏！」

蘆田愛菜（IG@ashida_mana_）

能逼得國民集體勸別人家閨女連夜跑路，這輿論風向，宮裏的老爺們怕是要愁到禿頭。

五、一人擔全族希望，皇位以後怎麼辦？

說到底，為什麼悠仁連談個戀愛、吃個快餐都能上癮條？說白了，還是因為他是日本皇室第三代裏唯一的男丁。

2006年，紀子妃以40歲的高齡冒着生命危險生下這個男嬰，結束了日本皇室長達41年的「男嗣荒」。那時候整個日本都在沸騰，直接把他捧成了「天賜之子」。可問題是，這份「拯救皇統」的功勞，到了今天反而成了套在他脖子上最沉重的枷鎖。

按照日本現行《皇室典範》，皇位只能由男性繼承。如今排在前頭的三個人分別是89歲的正仁親王、59歲的他爹文仁親王，以及19歲的他本人。兩位前頭的大伯已經是高齡老人，歲月不饒人，皇室全部的未來，可以說全壓在了悠仁一個人的肩膀上。

所以才會出現他剛辦完成人禮的第二天，宮裏頭就急不可耐地啟動了「選妃程序」，生怕這位獨苗再拖下去萬一出個什麼岔子，整個皇族的血脈就徹底斷掉了。

但話說回來，談戀愛也好，選妃也罷，這都是別人的私事兒。對於日本普通老百姓來說，他們更在意的，是自家這個獨苗到底有沒有能力撐起未來的皇位。就目前這成績和口碑來看，悠仁要想堵住悠悠眾口，恐怕還得再加把勁兒啊！

同場加映：班上不起眼的男同學竟是王子！悠仁親王19歲成人禮反差超大成話題（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】