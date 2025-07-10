日本佳子公主「AI生成性感泳衣照」氾濫成災全球瘋傳　宮內廳震怒

2025年7月4日，一位剛剛結束外交訪問的年輕公主，風塵僕僕地從萬里之外的巴西歸國，還未來得及從旅途的疲憊中恢復，便被一場突如其來的「虛擬風波」捲入輿論漩渦。這位主角，正是日本秋筱宮家的次女——佳子公主。



原本，這是一個值得紀念的時刻——日本與巴西建交130周年。佳子公主作為皇室代表，展開了為期10天的國事訪問，行程緊湊得讓人頭皮發麻：兩周內輾轉八座城市，拜會總統、探訪僑民、訪問學校、出席紀念儀式。可以說，她一刻沒閒着，把「皇室外交」的使命完成得滴水不漏。

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可沒想到，真正讓她火遍全球社交媒體的，卻不是外交新聞——而是一段「飛機上睡覺的視頻」。

公主閉眼的那一刻 鏡頭悄悄「盯上了她」

那是一次國內轉機，佳子公主乘坐普通經濟艙，累到靠着窗睡着。誰知，同機乘客悄悄拿出手機，咔嚓幾下，把她閉眼小憩的模樣拍了下來。

佳子公主坐飛機經濟艙被偷拍。（midiamax）

這本是極為私人、也極其脆弱的瞬間。但幾小時後，這段偷拍視頻就被傳上網絡，加上輕佻文字和惡意BGM，「皇室睡顏」瞬間成為熱議話題。有人覺得有趣，有人當成娛樂，還有人配圖做表情包，傳播速度快得讓人咋舌。

宮內廳當即震怒，罕見地對外發表聲明：

未經許可拍攝並傳播皇室成員的私密狀態，是極其不當的行為。

然而，這不過是前奏。

從睡顏視頻到「熱舞合集」：AI出手 風向變了

7月初，網絡上突然出現了大量以佳子公主為主角的「熱舞視頻」，她在屏幕上穿着露肩裝、大跳爵士舞，甚至還有泳裝出鏡，動作流暢、神情自然，幾乎真假難辨。這些視頻大多發布在TikTok（抖音國際版）上，一個賬號連發數十條，標題寫得花裏胡哨：

「佳子公主的夜生活曝光」

「皇室辣妹登場」



點讚數動輒十幾萬，最高播放量突破70萬次，評論區甚至有人調侃：

宮內廳得請個網紅運營來反制了。

更離譜的是，Pinterest等圖片社交平台也成了「主戰場」。用戶上傳了大量佳子公主的AI泳裝照，姿勢誘人，甚至還有穿緊身衣的健身圖。最可氣的是，這些圖根本沒有任何「AI生成」標註，看起來就像真人拍攝的一樣。

AI生成的佳子公主性感泳裝照在網上瘋傳，引起爭議。（YouTube@G yamada）

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有些網友一眼識破，怒斥這種「虛假消費」；但也有不少人明知是假的，還在評論區瘋狂點讚：

太美了，再來幾張。

甚至有內容被當成表情包廣泛傳播，變成了笑料。而在那頭的宮內廳，恐怕連「危機公關」四個字都寫爛了。

從宮廷禮儀到熱舞女主角 佳子公主如何被「虛擬消費」？

其實，如果你了解佳子公主，會發現她年輕時本就是個個性十足的女孩。生於1994年，佳子在學生時代就愛跳舞——爵士舞、街舞、音樂劇她樣樣嘗試，大學裏還參加過多個舞蹈社團。2019年，她還曾參加町田市的文化節活動，以一身白色短上衣＋花色斗篷登台熱舞，備受矚目。這段過往，給了AI「創作素材」的空間。現在的技術，只需幾張面部照片，就能生成「身臨其境」的舞蹈視頻，加上高精度建模，效果簡直堪比荷里活。

但這不是藝術創作，而是一場毫無邊界的「形象劫持」。在明知道視頻是假的前提下，這些內容仍在全球社交平台瘋傳。不僅侵犯了佳子公主的肖像權，也對公眾認知造成了誤導。

宮內廳的尷尬：我們很生氣 但我們也很無力

面對這場輿論海嘯，宮內廳反應迅速，卻又顯得力不從心。他們公開表態：「將視情況，與SNS平台及警察廳聯合應對，避免誤導公眾、損害皇室成員形象。」但誰都明白，AI合成內容的最大難點，不在於刪帖，而在於止不住的複製和傳播。尤其是TikTok、Pinterest這種社交平台的推薦算法，會不斷將高熱度視頻推給更多人，形成病毒式擴散。就算宮內廳刪掉了A賬號的內容，B賬號一鍵復刻，又會「復活」一次。

這場「公主大戰AI」的角力，註定是一場漫長的博弈。

佳子公主的遭遇不是孤例 也不僅限於日本。

從國內的AI明星合成照，到國外政客被「換臉」發布假演講，AI的「娛樂邊界」正在不斷被挑戰，而法律與倫理的滯後，顯然跟不上技術的腳步。尤其是「Deepfake」這類AI換臉技術，門檻越來越低。一台手提電腦、一套開源模型、幾百張素材圖，就能製造出一個「虛擬人」。從明星到政治人物，再到普通素人，誰都可能成為被消費的「對象」。

在「看看笑一笑」的背後，是對個人尊嚴、隱私乃至人設的深度侵犯。這場佳子公主的「換臉風波」，也許只是開端。

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