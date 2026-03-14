愛子公主遭准男星秒拒　直認最怕惹禍遭滅口　揭日本皇室暗黑內幕

說個最近在日本推特上瘋傳的事。



一個還沒正式出道的傑尼斯練習生，被人介紹認識愛子公主。結果你猜怎麼着？他想都沒想就給拒了。理由？人家半開玩笑來了一句：

萬一出點什麼事，我怕自己直接從日本消失了。

這句話聽着像段子，細想全是現實，因此在日本網上炸出幾萬條評論。

愛子公主（GettyImages）

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全場起立，只為她一人

1月18日，東京兩國國技館，大相撲初場比賽現場。天皇、皇后與愛子公主三人出現在二樓貴賓席的瞬間，整個場館直接炸了。

不是誇張。觀眾席上的人們齊刷刷站起來，掌聲像潮水一樣湧過來，有人甚至忍不住喊出聲：

「好漂亮！」

「真的太美了！」



還有人舉着手機，就為了拍下她從入口走到座位的短短幾步。這是愛子時隔六年再次和父母一同觀看相撲比賽。她那天穿了一襲桃花色的振袖和服，粉白格紋打底，上面印着精緻的花朵圖案，長髮挽起，走在父母身後，拎着一隻方形手包。沒有誇張的首飾，沒有濃豔的妝容，但就是那種端莊裏透出來的温柔，讓人挪不開眼。

日本網友在社交媒體上炸開了鍋：

「愛子様、本當にお美しい……」（愛子殿下，真的太美了……）

「この立ち振る舞い、雅子さまにそっくりになってきた」（這個舉止，越來越像雅子皇后了）

「令和のプリンセスは彼女しかいない」（令和的公主非她莫屬）



有人說得更直接：

要是她當天皇就好了。

這話在日本雖然敏感，但說的人越來越多，已經不是一兩個。

一件振袖穿兩次，公主的「物盡其用」

更讓日本民眾津津樂道的，是愛子那天穿的那身振袖——並不是新定製的。眼尖的人認出來了：這不就是兩年前學習院大學畢業式上穿過的那套嗎？沒錯，同一件。粉白格紋，同樣的印花圖案，只是這次搭配略有不同。在日本皇室，節儉從來不是選擇題，而是必答題。皇室成員的衣食住行，每一分錢都來自國民稅收，「浪費」這兩個字，是高壓線。

愛子很清楚這一點。2021年她20歲成年儀式，按照慣例需要定製一頂新王冠。但她主動提出：不做了，借姑姑清子公主戴過的就行。當時日本正處於疫情期間，民眾生活艱難。這個決定傳出去，好感度直接拉滿。

「物盡其用」——熟悉宮內廳的人說，這是愛子一直以來的習慣。從小被這樣教育，長大後成了自然而然的選擇。這種低調克制，放在普通人身上是美德，放在公主身上，就成了稀缺的珍貴。

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在公眾視線之外，愛子的生活是什麼樣的？

日本周刊文春拼湊出了一些片段：她會和朋友去品川王子酒店看電影，也會玩虛擬高爾夫。前段時間話題度極高的電影《國寶》，她也去看了。偶爾參加大學祭，和學生時代的朋友聚一聚。

雖然身邊安保嚴密，行程必須保密，但她一直在努力靠近普通人的生活。熟悉她的人說，愛子私下其實是個會在生活裏找快樂的年輕女孩。她追星這件事，早就不是秘密。

小學時喜歡木村拓哉，後來迷上嵐，再後來「推」換了一代又一代，傑尼斯的後輩組合也沒落下。有日媒爆料，她的IG小號名字直接叫「木村◯◯」——這不就是我們每個人追星時的樣子嗎？

她的父親德仁天皇年輕時也追星。二十多歲的時候喜歡偶像柏原芳惠，有次參觀NHK電視台，特意從皇宮庭院摘了一朵紅薔薇，送給正在演大河劇的她。兩人都笑得很開心。追星這件事，原來是遺傳。

真正把話題推上熱搜的，是一段關於「被拒絕的介紹」

據學習院相關人士透露，愛子上大學時，曾有朋友想牽線，把一位同齡的傑尼斯男藝人介紹給她認識。這位A君，當時還是練習生，但被業內認為是「最接近出道的一批」。長相端正，成績優秀，難關私立大學四年畢業，中學時代就能一邊趕通告一邊在後台複習功課。家庭背景也無可挑剔。條件拿出來，簡直是漫畫裏走出來的男主模板。

結果呢？A君拒絕了。理由說出來，讓人哭笑不得：「萬一出點什麼事，感覺會從日本消失。」這句話半開玩笑半認真，但說得輕，戳得準。

和公主產生私交意味着什麼？被拍、被寫、被扒個底朝天。萬一哪裏出了紕漏，輿論的唾沫能淹死人。對一個還沒正式出道的年輕藝人來說，那不是浪漫，是隨時可能被吞沒的人生分岔口。

這段逸聞曝光後，日本網友的反應很微妙：

「わかる気がする……」（我能理解……）

「逆に愛子様に申し訳なくなる」（反而覺得對不起愛子公主）

「それだけ皇室の重みってこと」（這說明皇室的分量有多重）

「ジャニーズじゃなくても斷るでしょ、普通に考えて」（換誰都會拒絕吧，正常人都這麼想）



有人說這是清醒，有人說這是自知之明，也有人感慨：原來連公主也會被人拒絕。

說到這兒，很多人會下意識想到小室真子

當年真子公主選擇嫁給小室圭、脱離皇室體系時，外界的爭議、指責、失望幾乎是鋪天蓋地的。債務問題、輿論審判、家人反對……那場婚事從頭到尾都像一場硬仗。可幾年過去再回頭看，喧囂慢慢退場，留下的問題反而很樸素：

如果連選擇和誰一起生活的自由都沒有，那再耀眼的身份，到底算什麼？



真子現在在紐約生活，改名叫小室真子，不再領皇室補貼，在一家藝術機構做策展工作。老公小室圭考了三次終於拿到律師執照，負責帶娃和接送。兩人在康涅狄格州買了獨棟房子，生了孩子，過上了普通中產的生活。她四年多沒回過日本。弟弟成人禮也沒回去蹭熱度。被拍到的照片裏，她笑得舒展、鬆弛、沒有負擔。那種笑，在皇室的時候拍不出來。

愛子今年24歲，已經從學習院大學畢業，在日本紅十字會做特約人員。她穿舊衣服出席公務，她追星，她和朋友看電影打高爾夫，她在努力活得像個普通女孩。

日本網友有一條評論，點贊很高：

愛子さまが本當に幸せになれる道がどこかにありますように。（願愛子公主能找到真正讓她幸福的路。）

這話說得輕，但分量重。畢竟，公主也是人啊。

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