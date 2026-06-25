特朗普不滿伊朗戰事遭質疑　罵共和黨議員「瘋子」還要他坐下

美國參議院6月23日通過一項戰爭權力決議案，要求總統特朗普（Donald Trump）停止對伊朗採取軍事行動。除民主黨外，數名共和黨議員加入反對行列。在翌日國會山莊一場共和黨參議員午餐會上，特朗普與路易斯安那州共和黨參議員卡西迪（Bill Cassidy）爆發激烈口角，特朗普甚至當場要求對方坐下。



綜合美媒報導，特朗普周三出席參議院共和黨團閉門午餐會時，對前一天支持戰爭權力決議案的共和黨議員表達不滿，並質疑為何有人會投票支持限制美國對伊朗的軍事行動。

身為支持決議案的4名共和黨參議員之一的卡西迪當場回應，政府至今未向美國民眾充分說明伊朗衝突的最新進展。他表示，這場行動原本預計持續4週，如今卻已延長至4個月，且最初設定的目標仍未達成。

6月24日，美國參議員卡西迪在與美國總統特朗普共進午餐並發生激烈爭吵後，向記者發表講話。（Reuters）

卡西迪事後向傳媒表示，當他告訴特朗普在國會獲得相關簡報前，自己將持續支持戰爭權力決議案時，特朗普對此感到相當不滿並提高音量。有知情人士透露，特朗普在會上多次要求卡西迪坐下，甚至一度罵他是「瘋子」。卡西迪則承認自己當時一度失去耐性，但最終選擇坐下，希望讓場面降溫。

報道指，二人爭呼的激烈程度，甚至令卡西迪旁邊的一位參議員不得不把他拉迴座位。不過，卡西迪重申，他不後悔與特朗普發生衝突，因為他認為「美國人民需要了解」和「參議院需要了解」更多關於伊朗衝突的真相。