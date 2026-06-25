特朗普要求國會撥款876億美元追加預算 主要用作支持伊朗戰爭
撰文：林嘉敏
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月24日向國會提出高達876億美元（約6,868億港元）的追加預算案，其中有超過670億美元（約5,253億港元）將用於應對與伊朗「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）相關的緊急開支，包括補充武器庫存及機密專案。白宮表示，儘管美伊現處停火狀態，軍方需資金補充軍備庫存。
根據白宮的撥款申請，其中670億美元（約5253億港元）撥給國防部，涵蓋軍需品、運營及機密項目支出，其餘資金包括向農民提供110億美元（約862億港元）補助、向中非提供14億美元（約110億港元）用於伊波拉（Ebola）疫情防控，另有3億美元用於強化美中東、南亞外交機構安防。
不過，美以自今年2月28日開始轟炸伊朗以來，特朗普政府並未充分向國會說明進度，引發國會議員強烈不滿。 據官方數據，美對伊戰爭目前已耗資290億美元（約2274億港元），但外界認為這並不是全部的經濟損失。有分析指出，美國臨近11月中期選舉，議員更順從選民反戰情緒，因而此次撥款提案阻力巨大。
在這次追加預算申請前一日，國會通過限制總統戰爭權力的決議，要求美國總統特朗普終止對伊朗的軍事行動。對此，特朗普痛批此舉「時機不當且毫無意義」。
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