泰國對中國商人發逮捕令　涉「殺豬盤」 非法挖礦洗錢數十億潛逃

泰國政府6月23日針對中國籍商人王益承（Wang Yicheng）正式發出逮捕令。當局指控他涉嫌勾結跨國犯罪集團，利用非法的加密貨幣「挖礦」行為，替跨國網路詐騙及線上賭博集團洗錢，金額高達數十億美元。



路透社報道，泰國特別調查局發言人周二表示，王益承已於去年11月被控盜竊罪和和違反計算機犯罪法，惟相信他已逃離泰國。泰國當局正與國際執法機構合作追捕他。

當局指，王益承被視為一個中國團伙的關鍵人物，這個團夥涉嫌通過非法加密貨幣挖礦進行洗錢，相關資金據稱源自詐騙與網路賭博活動。

路透社引述區塊鏈分析機構 TRM Labs 的調查指，王益承的加密貨幣錢包在 2021 至 2022 年間至少接收了 910 萬美元（約7135萬港元）的資金，這些資金均指向「殺豬盤」（意即透過網上情源、再誘騙受害者投資虛擬貨幣的一種常見詐騙手法）。

調查更顯示，部分與該錢包有關的詐騙案，其機房就設在位於泰緬邊境、讓全亞洲聞之色變的惡劣詐騙基地「KK園區」。

王益承曾是泰亞經濟交流總商會副會長。 不過，該經貿商會已緊急發表聲明切割，宣稱王益承早已離開董事會，且商會對其私人犯罪行為一無所知。（Reuters）

上周，泰國特別調查局發聲明稱，已對4名中國公民和4名緬甸公民發出逮捕令，但沒有透露名字。聲明又稱，美國執法部門已確認王益承涉嫌一宗數碼資產詐騙案。2023年6月，美方從馬薩諸塞州一名受害者被盜資金的流向中，追蹤到一個登記在王益承名下的帳戶，並查獲約50萬美元的加密貨幣。

近月，泰國等東南亞國家加大打擊當地詐騙集團。這宗案件讓泰國社會震驚，原因是在案發前他擔任「泰亞經濟交流總商會」副會長，長期打着促進泰中經貿的旗號，頻繁與泰國政界、執法高層甚至高級警官合影，藉此編織出強大的保護傘。

不過，該經貿商會已緊急發表聲明切割，宣稱王益承早已離開董事會，且商會對其私人犯罪行為一無所知，並強調過去列名商會顧問的泰國官員「純屬朋友性質」，絕無商業利益往來。