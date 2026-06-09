柬埔寨打擊電詐僅「做戲」？詐騙營不減反增　獲救者慘遭二度販運

國際特赦組織指出，儘管柬埔寨當局聲稱開展近一年的網絡詐騙打擊行動取得成功，但境內的電信詐騙中心數量不減反增。



國際特赦組織星期一（6月8日）發布報告指出，截至今年4月，在柬埔寨境內發現86個詐騙窩點，高於一年前的53個。

2026年3月11日，柬埔寨金邊，警方在一次打擊網路詐騙的行動中，查獲了飯店內的電腦和工作站。（Reuters）

在柬埔寨政府開展打擊詐騙窩點行動期間，國際特赦組織發現只有24處窩點有政府打擊的跡象，這與官方宣稱在全國範圍打擊超過250個詐騙中心的說法有很大落差。

詐騙窩點增至86個 獲救者淪為非法移民▼▼▼

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柬埔寨首相洪馬內去年7月將詐騙網絡稱為對合法經濟的威脅，並啟動全國打擊行動。

柬埔寨國務部長兼國家打擊網絡詐騙委員會秘書長蔡希那樂（Chhay Sinarith）今年2月曾告訴彭博社，電詐活動已減少一半，並預計可在4月前解決這一問題。政府後來也說，打擊行動已逮捕、起訴及遣返數千人。

柬埔寨首相洪馬內去年7月將詐騙網絡稱為對合法經濟的威脅，並啟動全國打擊行動。（Getty Images）

國際特赦組織說，柬埔寨政府的打擊行動確實取得一定成果，但系統性缺陷、調查不足以及對受害者保護不力，使得詐騙產業大部分得以繼續存在。

專家：打擊行動帶有作秀性質

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）情報、安全與技術項目副研究員迪克森分析說：

我們仍然認為這些打擊行動在很大程度上帶有作秀性質，可能在突擊前已向詐騙中心的關鍵人員發出預警，所以並未真正打擊核心罪犯。

報告指出，儘管有數千人從詐騙園區逃離或獲釋，但許多人隨後被當成非法移民對待，而非受害者。這些倖存者也往往依賴慈善機構、當地居民及外國使館提供食物、住宿和協助離境。

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迪克森說，有跡象表明，一些從窩點逃脱或獲釋的人在柬埔寨境內再次遭販運到其他電詐園區。「在突擊行動進行期間，你會看到柬埔寨街頭人潮湧動，這些人無處可去，也回不了家，所以他們最終被送進另一個窩點；其中有些人是自願的，但很多時候並非自願。」

國際刑警組織駐法國里昂的人口販運與移民偷渡部門犯罪情報分析師巴魯德也說，有跡象顯示柬埔寨的詐騙園區正逐漸轉向更小規模運作，甚至出現在居民區。

打擊行動是否已使詐騙活動終結？看起來並非如此。這些詐騙中心依然存在，只是轉移到其他地方。

她也說：「取締一個詐騙中心，並不一定意味着它背後的基礎設施已被徹底摧毀。這樣的打擊行動，讓受害者再次受害或被販運的風險依然存在。」

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】