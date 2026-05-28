印度爆「假集體婚禮」詐騙新娘全失蹤　42新郎苦等1天知真相崩潰

印度中央邦（Madhya Pradesh）警方近日破獲一宗離譜的婚姻詐騙案件。據稱，約有42名「新郎」與家屬穿著謝爾瓦尼（Sherwani）傳統禮服、帶着喜糖，前往德瓦斯（Dewas）的瑪塔特赫里寺（Mata Tehri temple），準備參加集體婚禮。然而到了傍晚，眾人才驚覺根本沒有新娘到場，不但白跑一趟，還被騙走金錢。



當地警方表示，這些受害者落入一場以「安排婚姻」為名的精密詐騙案件。目前已有一對夫妻遭逮捕，另有兩名嫌犯在逃。嫌犯涉嫌向數十個家庭謊稱可安排婚事，藉此騙取金錢。

印度爆發集團結婚詐騙，多名新郎等不到新娘出現。（示意圖/unsplash@vaibhavnagare）

延伸閱讀：男子「被細20歲女醫生倒追求婚」 婚禮當日收神秘短訊揭驚人秘密

+ 10

警方引述初步調查指出，嫌犯從社交媒體平台下載女性照片，並將她們包裝成「準新娘」介紹給這些家庭。有些受害者還被告知，這些女性來自貧困或孤兒背景，因此願意立即結婚。警方表示，嫌犯向每個家庭收取1萬至2萬5000盧比（約818至2046港元）不等的費用，聲稱可在德瓦斯一處宗教場所舉辦集體婚禮。

受害者和家屬等到晚間10點才知受騙 痛喊：丟臉難堪

這一詐騙案於5月23日曝光。當天，來自不同地區的新郎及家屬抵達指定場地後，一直等到晚間近10點，卻始終不見新娘與主辦人現身，最後只好向警方報案並提出申訴。雖然受害者與目擊者聲稱約有42名新郎受騙，但警方表示，目前正式報案的家庭僅有10戶，部分受害者擔心社會污名而不願出面。

一名受害男子的姊姊表示，他們事前已在網上提交弟弟的結婚文件。抵達現場後，主辦方不斷表示「夫人正帶着新娘們趕來」，但直到半夜仍沒有人出現。她還透露，許多新郎特地租車前來，不少家庭甚至已邀請親友參加婚禮，「結果所有人最後都感到非常丟臉、難堪」。

延伸閱讀：

iPhone 18 Pro螢幕加大？機身「更長+更窄」照片曝

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】