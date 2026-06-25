委內瑞拉地震｜多國紛致慰問　允諾支援災後重建

委內瑞拉北部6月24日在不足一分鐘內先後發生兩次7級以上強震，已造成多人傷亡。對此，國際社會紛紛表達慰問允諾援助，美國與多數拉丁美洲強調將派出搜救及醫療團隊到災區提供協助；中國亦表示願依委方需要，提供力所能及幫助。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發文表示：「美國已做好準備，願意並有能力提供援助！我已指示我國政府所有機構做好迅速行動的準備。我們將為我們的新朋友和偉大盟友伸出援手。」

墨西哥總統薛辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，她已「下令籌備必要的援助」。薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）稱：「300名救難人員與護理人員，連同50噸的裝備、藥品及基本物資，已準備好出發前往加拉加斯（Caracas）」。

阿根廷總統府發聲明表示：「儘管兩國政府之間可能存在分歧，阿根廷總統米萊（Javier Milei）仍向委內瑞拉人民伸出援手。」此外，巴西、古巴、烏拉圭、智利西班牙等國家陸續發出慰問，並表示願意支援。

委內瑞拉地震：2026年6月24日，委內瑞拉首都加拉加斯強震後的景象。（Reuters）

中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上表示，暫時未有中國公民在委內瑞拉地震中傷亡的報告，又稱密切關注地震災情的進展，願意根據委方需要，提供力所能及的幫助。