加拿大女子救受困烏鴉　幾日後收到神秘謝禮　出門還有護衛相隨

加拿大女子莉亞（Leah Wilson）日前救了一隻受困在屋頂的烏鴉，沒想到竟與當地的烏鴉建立起友誼。她陸續收到烏鴉贈送的羽毛、樹枝等禮物，跟狗去散步時還有烏鴉會加入行列，讓她不禁嘆道：「太棒了！」



烏鴉困屋頂排水槽 女子找求消防員來救

回憶起事發當天，莉亞表示當時街對面的一棟房子上方，天空停滿了不斷俯衝並圍繞房屋盤旋的烏鴉。隨後她得知有一隻烏鴉卡在該房屋的屋頂排水溝內，然而現場沒有人的梯子足夠長，無法將受困的烏鴉救下來。

加拿大一名女子莉亞（Leah Wilson）救了一隻烏鴉，之後與當地的烏鴉社群建立起友誼。（截取自YouTube@CTV News）

按圖看看烏鴉送給莉亞哪些「禮物」：

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莉亞坦言當時內心非常焦慮，認為自己必須採取行動。剛好她注意到幾條街外停着一輛消防車，便立刻跑過去向消防員尋求協助。消防員們隨即答應請求，並升起雲梯順利救出烏鴉，這讓莉亞深受感動，讚賞消防員們非常和藹可親。

陸續收到報恩禮

救援成功後，莉亞親自開車將受傷的烏鴉送往野生動物救援中心。在車程中，這隻烏鴉用爪子緊緊抓住莉亞的手指不放，讓她感覺彼此建立了特殊的連結，並表示這改變了她的一生。

幾天後，這隻烏鴉被放歸野外。隨後莉亞在帶着狗散步時，一隻烏鴉突然飛下來，在她的腳邊放下一團漂亮的羽毛。莉亞認為這絕對不是偶然，而是烏鴉送給她的感謝禮物。從那之後，烏鴉們陸續為她留下了超過6件物品，種類從樹枝、苔蘚球到小型鳥類的鳥巢都有。

現在每當莉亞出門散步，各個街區總會有幾隻烏鴉在身邊盤旋加入。（截取自YouTube@CTV News）

擁有梅蒂人（Métis，加拿大原住民）血統的莉亞從小就明白與大自然建立聯繫的重要性，因此對每份禮物都心懷感激。現在每當她出門散步，各個街區總會有幾隻烏鴉在身邊盤旋加入。

莉亞指出，其中也包括當初被救的那隻烏鴉，因為其康復後腿上戴著救援中心的金屬環，非常好辨認，成為她一天中最開心的亮點。莉亞認為，這是社區中人類與鳥類共同努力的成果，只要留意身邊發生的事並團結起來，美好的事就會發生。

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