美伊達成協議後王毅多次提新安全架構 中國的高明之處不在於動手
美國和伊朗簽署諒解備忘錄之後達成第一階段協議，中國外長王毅近來多次談到要構建地區新安全框架。6月16日晚6月24日晚兩度和巴基斯坦副總理通話，6月17日同伊朗外長通話，6月23日和阿聯酋最高國家安全委員會秘書長沙姆西會晤，王毅均提到了支持中東國家儘快改善彼此關係，重建地區國家互信，探討新的地區安全架構。
為什麼中國要提出中東新安全架構？有聲音說這是要構建中東地區新安全秩序，乘勢排擠美國。但中國並非此次美伊衝突之後才提出中東新安全架構。
早在2018年7月舉行的中阿合作論壇第八屆部長級會議開幕式上，中國國家主席習近平發表講話，就明確提出要打造「共同、綜合、合作、可持續的中東安全架構」。
2021年3月，中方進一步提出了實現中東安全穩定的五點倡議，明確倡導共建集體安全。2022年4月，隨着「全球安全倡議」的提出，中方明確將其作為落實全球安全倡議的重要契機，呼籲與中東各國及國際社會共同推動構建中東安全新架構，以實現地區的共同安全。
從全局看，中東問題的根源是安全觀念的畸形，安全格局的失衡。中國提出構建新安全架構，這一秩序下，美國伊朗中東海灣國家等相關方都可以得到安全。排擠美國並不是初心。摒棄獨享安全、絕對安全的想法，不搞你輸我贏、唯我獨尊。「把中東的安全和發展命運真正掌握在中東國家自己手中」，這是有別於傳統西方霸權安全觀的「中國方案」。
從2018年到2026年，中國一直在提中東新安全架構。這不是強加給地區國家的中國主張，中國提出的是建議，是看法，是主張。中國從來不急於強推自己的主張，這才是與眾不同之處。這次王毅再次頻頻提到構建地區新安全架構，是以此次美伊戰爭為契機，再次凸顯此事的必要性，未來中國還會繼續提。長期堅持同一個見解本身就是大國定力的體現。
提出見解之後不強推，並不代表不存在沒有用。
2023年3月，中國促成沙特和伊朗在北京舉行談判並發表三方聯合聲明，宣佈恢復外交關係。這一和解不僅打破了中東兩大陣營長期對抗的僵局，更引發了中東地區的「和解浪潮」，比如敘利亞重返阿盟、卡塔爾與巴林復交等。在2023年沙伊和解談判中，中國承諾通過「一帶一路」深化與沙特的基建合作，並推動中伊能源合作落地，用經濟紅利鞏固和平成果。
美伊戰爭期間，沙特和巴基斯坦簽訂軍事合作協議，沙特等國後期拒絕美國使用本國基地襲擊伊朗。伊朗聽從各方建議不尋求單獨收費，轉而同阿曼共同探討霍爾木茲海峽的管理。這其實維持了和解的大趨勢沒有破裂。
中國在美伊開戰過程中保持中立，沒有將中美鬥爭凌駕於美伊戰爭之上，美伊事後多次公開感謝中國。經此一役，中國縱然失去了給美國一記重拳的機會，但其公正的大國立場和形象立住了。這一無形的政治聲威，是無法用地緣實物價值來衡量的。和美俄以一己之私裹挾陣營對抗不同，中國在大國中已經是全新的獨特存在，是超乎於美俄英法之上的另外一個層級的大國。
一個在地區亂局中中立的大國，其主張才真正有超脱於本國利益至上的可信性。從中國的中東方案出發來看中國為什麼中立，不難發現，中國的行事邏輯是完整的。
大國在其他地區發表見解，最忌諱的莫過於徇私。一個公正大國，以大國實力為後盾，在關鍵事務上，發表意見，必須自身先立得住。其次才是「政治斡旋+多邊機制+發展合作」的組合拳為地區提供了構建新安全架構的基礎。
大國爭鋒靠什麼？如果要美國和俄羅斯來回答，那肯定是拳頭。美國和伊朗的戰爭雖然剛剛平息，但是美國聯合以色列2月末以來對伊朗狂轟濫炸且施以斬首行動，足以說明如果可行將對方打成稀巴爛就是美國講道理的方式。俄羅斯也一樣，面對北約持續東擴，莫斯科選擇直接出兵吞併烏克蘭東部四州來重塑新的安全地帶。
中國會怎麼做？不少人對中國的印象停留在口號喊得震天響，只會抗議譴責示威上。中國很少在國際衝突中亮明鮮明立場，幾乎沒有左右他國內政的霸道時刻。中國是一個經濟巨人，外交小國。這是大多數人的邏輯。
但從美伊和解過程中中國的做法看，中國的高明之處，從來不是動手。真正的變局不在於喧囂鼎沸，而在於持久之功。善戰者無赫赫之功，善醫者無煌煌之名，善博弈者全局無妙手。沒有國家會無視高一個段位的真知灼見，中國真正厲害的地方在於，柔和地、緩慢地、引導變局自然而然地發生。