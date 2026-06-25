美伊達成協議後王毅多次提新安全架構　中國的高明之處不在於動手

美國和伊朗簽署諒解備忘錄之後達成第一階段協議，中國外長王毅近來多次談到要構建地區新安全框架。6月16日晚6月24日晚兩度和巴基斯坦副總理通話，6月17日同伊朗外長通話，6月23日和阿聯酋最高國家安全委員會秘書長沙姆西會晤，王毅均提到了支持中東國家儘快改善彼此關係，重建地區國家互信，探討新的地區安全架構。

為什麼中國要提出中東新安全架構？有聲音說這是要構建中東地區新安全秩序，乘勢排擠美國。但中國並非此次美伊衝突之後才提出中東新安全架構。

早在2018年7月舉行的中阿合作論壇第八屆部長級會議開幕式上，中國國家主席習近平發表講話，就明確提出要打造「共同、綜合、合作、可持續的中東安全架構」。

2026年6月23日，王毅會見阿聯酋最高國家安全委員會秘書長沙姆西（Ali Mohammed Hammed AI Shamsi）總結中東幾經動盪教訓，稱要重建地區國家互信，探討構建與形勢發展相適應的地區安全新架構。（中國外交部）

2021年3月，中方進一步提出了實現中東安全穩定的五點倡議，明確倡導共建集體安全。2022年4月，隨着「全球安全倡議」的提出，中方明確將其作為落實全球安全倡議的重要契機，呼籲與中東各國及國際社會共同推動構建中東安全新架構，以實現地區的共同安全。

從全局看，中東問題的根源是安全觀念的畸形，安全格局的失衡。中國提出構建新安全架構，這一秩序下，美國伊朗中東海灣國家等相關方都可以得到安全。排擠美國並不是初心。摒棄獨享安全、絕對安全的想法，不搞你輸我贏、唯我獨尊。「把中東的安全和發展命運真正掌握在中東國家自己手中」，這是有別於傳統西方霸權安全觀的「中國方案」。

從2018年到2026年，中國一直在提中東新安全架構。這不是強加給地區國家的中國主張，中國提出的是建議，是看法，是主張。中國從來不急於強推自己的主張，這才是與眾不同之處。這次王毅再次頻頻提到構建地區新安全架構，是以此次美伊戰爭為契機，再次凸顯此事的必要性，未來中國還會繼續提。長期堅持同一個見解本身就是大國定力的體現。

2026年6月23日，王毅在新德里出席金磚國家安全事務高級代表會議，談美伊衝突的啟示，提到樹立新安全觀的重要性。（中國外交部）

提出見解之後不強推，並不代表不存在沒有用。

2023年3月，中國促成沙特和伊朗在北京舉行談判並發表三方聯合聲明，宣佈恢復外交關係。這一和解不僅打破了中東兩大陣營長期對抗的僵局，更引發了中東地區的「和解浪潮」，比如敘利亞重返阿盟、卡塔爾與巴林復交等。在2023年沙伊和解談判中，中國承諾通過「一帶一路」深化與沙特的基建合作，並推動中伊能源合作落地，用經濟紅利鞏固和平成果。

美伊戰爭期間，沙特和巴基斯坦簽訂軍事合作協議，沙特等國後期拒絕美國使用本國基地襲擊伊朗。伊朗聽從各方建議不尋求單獨收費，轉而同阿曼共同探討霍爾木茲海峽的管理。這其實維持了和解的大趨勢沒有破裂。

沙伊在華和解。圖為2023年12月15日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見沙特阿拉伯以及伊朗兩國外交部代表團。（中國外交部照片）

中國在美伊開戰過程中保持中立，沒有將中美鬥爭凌駕於美伊戰爭之上，美伊事後多次公開感謝中國。經此一役，中國縱然失去了給美國一記重拳的機會，但其公正的大國立場和形象立住了。這一無形的政治聲威，是無法用地緣實物價值來衡量的。和美俄以一己之私裹挾陣營對抗不同，中國在大國中已經是全新的獨特存在，是超乎於美俄英法之上的另外一個層級的大國。

一個在地區亂局中中立的大國，其主張才真正有超脱於本國利益至上的可信性。從中國的中東方案出發來看中國為什麼中立，不難發現，中國的行事邏輯是完整的。

大國在其他地區發表見解，最忌諱的莫過於徇私。一個公正大國，以大國實力為後盾，在關鍵事務上，發表意見，必須自身先立得住。其次才是「政治斡旋+多邊機制+發展合作」的組合拳為地區提供了構建新安全架構的基礎。

美國總統特朗普（Donald Trump）的鐵拳在伊朗碰壁。(Reuters)

大國爭鋒靠什麼？如果要美國和俄羅斯來回答，那肯定是拳頭。美國和伊朗的戰爭雖然剛剛平息，但是美國聯合以色列2月末以來對伊朗狂轟濫炸且施以斬首行動，足以說明如果可行將對方打成稀巴爛就是美國講道理的方式。俄羅斯也一樣，面對北約持續東擴，莫斯科選擇直接出兵吞併烏克蘭東部四州來重塑新的安全地帶。

中國會怎麼做？不少人對中國的印象停留在口號喊得震天響，只會抗議譴責示威上。中國很少在國際衝突中亮明鮮明立場，幾乎沒有左右他國內政的霸道時刻。中國是一個經濟巨人，外交小國。這是大多數人的邏輯。

但從美伊和解過程中中國的做法看，中國的高明之處，從來不是動手。真正的變局不在於喧囂鼎沸，而在於持久之功。善戰者無赫赫之功，善醫者無煌煌之名，善博弈者全局無妙手。沒有國家會無視高一個段位的真知灼見，中國真正厲害的地方在於，柔和地、緩慢地、引導變局自然而然地發生。