特朗普訪中國　美國業界與兩黨議員緊急呼籲：勿對華開放汽車市場

美國白宮宣布，總統特朗普（Donald Trump）5月14日將與中國國家主席習近平會晤。在此之前，美國汽車業界及跨黨派議員紛紛發出強烈呼籲：切勿在此次峰會上為中國汽車打開美國市場大門。



路透社報道，今年1月，特朗普在底特律經濟俱樂部演講時曾公開歡迎中國車企來美建廠並僱傭美國工人。此番言論引發美國汽車業界警戒。長期以來，美國汽車業界持續遊說華府，以嚴格的數據安全法規和對電動汽車徵收高關稅等手段，阻止中國汽車進入美國市場。

如今，汽車製造商、零部件供應商、鋼鐵企業、工會及政界人士正加倍努力，聲稱獲得國家大力支持、具備規模優勢、擁有電動化技術領先且價格極具競爭力的中國車企，將碾壓美國本土及其他外國生產商，掏空美國製造業核心。

2026年5月8日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮接受記者提問。（Reuters）

密歇根州民主黨參議員斯洛特金（Elissa Slotkin）4月30日公開敦促特朗普，不要與中方達成允許中國汽車進入美國市場的投資協議。她與俄亥俄州共和黨參議員莫雷諾（Bernie Moreno）聯合提出跨黨派《聯網車輛安全法》，以數據收集為由明確禁止中國汽車進入美國。該法案將前總統拜登（Joe Biden）實施的有效禁止中國車輛的數據規則編纂成法，使其難以被推翻。眾議院版本更進一步，擬禁止美國企業與中方的產業合作。國會助理透露，該法案獲廣泛支持，可能於今年通過。

美國汽車業界在支持禁令方面展現出罕見團結。3月，代表美國及外國品牌車企、經銷商和零部件製造商的團體聯合敦促政府，指出中國主導全球汽車生產的企圖「對美國全球競爭力、國家安全及汽車工業基礎構成直接威脅」。信息技術與創新基金會副總裁埃澤爾（Stephen Ezell）表示：「中國車企並非正常市場競爭者。一旦中國受補貼企業嵌入美國市場，對國家經濟和安全的損害將極難逆轉。」

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）4月表示，目前無計劃修改聯網汽車規則，汽車議題不在北京峰會議程上。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）亦排除中國對美國汽車業的投資。然而，美國製造業聯盟主席保羅（Scott Paul）指出，人們強烈擔憂特朗普可能單獨採取行動——他經常談論吸引更多汽車組裝廠來美，「他在處理汽車行業問題上留下了迴旋餘地」。

中國外交部曾就美方針對中國汽車採取歧視性做法回應說，保護主義保護的是落後，失去的是未來。中方敦促美方切實遵守市場原則和國際貿易規則，為各國企業營造公平競爭的良好環境。中方將堅決維護自身合法權益。