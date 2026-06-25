日本岩手縣海域4.7級地震　氣象廳：未來一週或再發生強震

2026年6月25日晚8時58分，日本岩手縣發生4.7級地震，震源深度約50公里，青森縣發生3級地震。日本氣象廳警告，未來一週內可能再次發生強震。



此次地震是當天上午岩手縣沖7.2級主震的餘震之一。受地震影響，JR東日本一度暫停東北新幹線岩手沼宮內至七戶十和田段的供電，列車停運約7分鐘後恢復運行，最長延誤約8分鐘。

日本氣象廳此前已警告，主震後兩、三天內較易發生較大餘震，未來一週震感強烈地區仍需警惕同等規模地震。氣象廳同時指，本次主震的矩震級為6.8，未達到發布「北海道·三陸沖後續地震注意信息」的Mw7.0基準。

盛岡地方氣象台表示，三陸沖是板塊間大地震易發區域。自4月20日岩手縣海域發生7.7級地震以來，周邊地震活動持續活躍。本次震源也鄰近1994年三陸遙遠海域地震的震中，但兩者是否相關尚無法確認。

核電方面，東通核電站、女川核電站及福島第一、第二核電站均未報告異常。首相高市早苗已指示相關部門迅速掌握災情、落實應急措施並及時發布資訊。氣象廳呼籲民眾確認避難路線，做好日常防災準備。