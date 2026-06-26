歐洲熱浪持續　法媒：逾1億人25日經歷35度高溫　法德成重災區

據法媒計算，預計周四（6月25日）歐洲至少有1.01億人將經歷攝氏35度以上的高溫，其中包括法國的5000萬人和德國的1800萬人。



根據德國氣象局的預報和聯合研究中心2025年的人口預測，除土耳其外，歐洲3.8億以上人口將承受30攝氏度以上的最高氣溫，約佔歐洲人口的三分之二。

2026年6月22日，法國大部分地區遭遇熱浪襲擊，氣溫升高，人們在巴黎艾菲爾鐵塔旁的噴泉消暑。（Reuters）

這些數據與奧地利非政府組織Klimadashboard的預測基本一致，並且高於周三德國氣象局的數據，數據顯示有9400萬人受到攝氏35度以上高溫的影響。

法國本土再次成為受影響最大的地區，約有6300萬人將經歷攝氏30度以上的高溫。德國將有7000萬人、意大利4800萬人、英國3800萬人攝氏30度以上的高溫。

比利時、盧森堡和荷蘭也將受到自上周末以來席捲西歐大部分地區的熱浪影響，波蘭、匈牙利、捷克和克羅地亞的居民也將受到影響。

法新社採用了一種與Klimadashboard類似的方法，將德國氣象局（DWD）的天氣預報模型（格林尼治標準時間午夜計算）與人口密度進行交叉比對。

如果模型預測居民所在位置在一天中的任何時間溫度在攝氏30度或35度以上，將把居民計入統計之中。

這個組織的研究員賈布隆斯基（David Jablonski）告訴法新社，由於該模型的解像度約為6.5公里，因此無法完全捕捉到城市熱島效應。

2026年6月18日，巴黎氣溫升高，熱浪席捲法國大部分地區，一名男子在史太林格勒廣場（Place Stalingrad）的噴泉中消暑。（Reuters）

因此，該組織在其「歐洲熱浪追蹤器」網站上指出，「我們可能低估了人口密集城區受影響的人數」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

