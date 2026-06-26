歐洲熱浪｜法國再有男童困車內焗死　西班牙4日內212人熱死

歐洲持續高溫，英國已連續兩日打破六月最高氣溫紀錄，西班牙則有212人在周日至周三期間死於極端高溫。此外，一名三歲男孩本週於巴黎地區被困在高溫車內身亡，而這是法國本週發生的第三宗類似死亡事件。



綜合外媒報道，法國蓬圖瓦茲（Pontoise）檢察官6月24日（周四）宣布，一名三歲男孩在巴黎北部瓦茲河谷省聖格拉蒂安（Saint-Gratien）被困於一輛家用汽車內身亡。

2026年6月18日，巴黎氣溫升高，熱浪席捲法國大部分地區，一名男子在史太林格勒廣場（Place Stalingrad）的噴泉中消暑。（Reuters）

檢察官辦公室證實，這名男童是在其父親以為他正在小睡時爬進車內。由於兒童安全鎖在其爬入車內後啟動，男童無法自行脫困。男孩的父母與消防員都曾試圖搶救，但均未能成功。

法國在過去一周有三名兒童被發現死於高溫車內，另有至少48人因避暑溺水身亡。而據英國氣象局稱，英格蘭西南部小鎮梅里菲爾德（Merryfield）周四氣溫高達36.7度，打破此前剛創下的六月全國最高氣溫紀錄。

此外，據法國氣象局（Météo-France）預測，法國將持續「酷熱難耐」。該國96個大陸地區中有72個發布紅色高溫預警，這是最嚴重的高溫預警等級。

預計全國氣溫將遠超過攝氏38度，法國或將再次打破史上最高溫紀錄。