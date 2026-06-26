遊日注意！颱風米克拉今吹襲沖繩迎強風暴雨　27日直撲九州關東

【日本大風/海高斯Higos】颱風米克拉（Typhoon Mekkhala）6月26日吹襲日本沖繩本島。日本氣象協會呼籲當地民眾提防強風暴雨。強風可導致行駛中的貨車翻側，強降雨災害的風險也迅速增加。據預測，米克拉將於27日影響九州及關東地區，屆時當地亦將出現強風暴雨。



沖繩商鋪因應颱風來襲停止營業，市內已有大雨：

截至26日（周五）凌晨4時，米克拉位於久米島西北偏北方向，正以每小時20公里的速度向東北偏北方向移動。包括久米島和渡嘉敷島在內的沖繩本島部分地區被認為處於颱風的風暴區內。

預計從現在到中午，沖繩本島將持續出現強風天氣。部分地區風力可能大到足以吹翻貨車。外出極度危險。即使在室內，也請盡可能遠離窗戶。同時，請密切注意強降雨。中午前可能會形成一條帶狀雨帶，迅速增加強降雨引發災害的風險。沿海海域預計在中午前後仍將保持洶湧。

此外，預計米克拉將於27日（週六）增強，並沿太平洋沿岸自西向東移動，當日白天最接近近畿地區，並可能在下午接近關東甲信地區。

從九州到關東地區，除了現有的強降雨外，預計雨季鋒面和颱風的共同作用將帶來局部地區特大暴雨。