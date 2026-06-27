雙颱風吹襲日本　關東關西今迎大暴雨　海高斯或今日登陸

【日本打風】受雙颱風米克拉（Mekkhala）及海高斯（Higos）同時吹襲影響，日本氣象協會預計，6月27日（周六）關東甲信至關西沿海地區將出現特大暴雨；颱風海高斯預計將在今日上午首先逼近東海和關東地區，並有可能登陸。氣象協會呼籲民眾防範山泥傾瀉、低窪地區水浸以及河水氾濫；沿海地區也需警惕強風和伴隨而來的湧浪。



據日本氣象協會報道，截至27日凌晨4時，颱風米克拉位於種子島東南偏南方向，正向東北方向移動，九州南部部分地區正遭受強風侵襲。

2026年6月27日，受雙颱風米克拉（Mekkhala）及海高斯（Higos）同時吹襲影響，日本氣象協會預計，關東甲信至關西沿海地區將出現特大暴雨；海高斯預計將在今日上午首先逼近東海和關東地區，並有可能登陸。（日本氣象協會）

颱風海高斯正向東北移動，位於三宅島西南方。一股低壓槽滯留在九州和關東地區上空，上述地區已被雨雲籠罩。

雖然部分地區已出現強降雨，但預計海高斯將於27日上午率先逼近東海和關東地區，並有可能登陸。同時，米克拉正加速移動，並將逼近關西和關東地區。

隨着兩股颱風逼近，關東甲信、東海和關西地區將出現濃厚的雨雲。局部地區將出現特大暴雨的風險。特大暴雨是指持續不斷的強降雨，如同瀑布般傾瀉而下，能見度將嚴重降低，道路將迅速被淹沒。

預計27日上午6:00至28日上午6:00期間，各強降雨地區的24小時降雨量如下：

關東甲信地區：200毫米

東海地區：250毫米

關西地區：150毫米