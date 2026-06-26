特朗普：將用伊朗解凍資產購買美國農產品　伊朗斥屬「無稽之談」

美國總統特朗普（Donald Trump） 6月25日在白宮一場活動上對美國農場經營者稱，美國「有一個新市場即將開啟，那就是伊朗」。他稱，美國將很快動用解凍的伊朗資產，從美國農場經營者手中購買小麥、大豆和玉米等農產品。



特朗普周四說：「伊朗眼下糧食供應很困難，而我們要拿走他們的一部分錢——我們會花掉這筆錢，用來購買小麥、大豆和玉米，大量採購，這個過程很快就會啟動。規模會很大。」

近期，美方已多次聲稱「將用伊朗解凍的資金購買美國農產品」，伊朗則堅決否認。 伊朗首席談判代表、伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）周四重申，有關說法純屬「無稽之談」。 伊朗亦不認同，美國有權決定這些資金的用途。

2025年12月2日，伊朗德黑蘭，伊朗議會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在議會大樓發表講話。（Getty）

周二，特朗普曾發文說，美國財政部解凍的伊朗資產將存入由美國控制的託管帳戶，並將專用於從美國購買食品和醫療物資，包括美國的玉米、小麥和大豆。

本月21日至22日，美伊雙方在瑞士比爾根山舉行停戰後的首輪正式談判。美方宣布暫時解除伊朗石油制裁60天，伊方120億美元凍結資產啟動解凍。雙方還設立4個工作組，但圍繞國際原子能機構核查人員重返核設施等核心議題仍存分歧。下一輪技術談判定於本月底繼續。