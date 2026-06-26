倫敦白金漢宮耗資38億翻新　英王查理斯三世確認不入住

據英國王室官員6月25日消息，白金漢宮（Buckingham Palace）2027年完成耗資3.69億英鎊（約38億港元）的十年翻新工程後，英王查理斯三世（King Charles III）不會遷入居住，終結該宮殿近兩百年作為英國君主主要住所的歷史。



知情官員表示，查理斯三世未來將續居克拉倫斯宮（Clarence House），白金漢宮則保留為君主制官方總部，持續舉辦國事典禮、接待外賓，並對公眾開放更多區域。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）2022年逝世後，王室成員面臨越來越多批評，他們承諾將提到財務透明度。此番英王不再居住白金漢宮的消息，正值其首度公開個人納稅數據以及王室成員出行費用。

2026年6月24日，英王查理斯三世（King Charles III）出席倫敦聖詹姆士宮舉辦的氣候週招待會。（Reuters）

自查理斯三世2022年登基以來累計納稅超過3000萬英鎊（約3.1億港元），躋身英國前百大納稅人。雖君主依法免稅，他仍延續英女王時代慣例自願繳納各項稅金。

與此同時，王室宣布將自2027至28財年起主動削減君主撥款，將預算從1.379億英鎊（約14億港元）下調至1億英鎊（約10億港元）持至2032年。