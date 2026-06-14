英王壽辰慶祝　路易王子表情多多搶鏡　喬治王子明顯標高｜有片

英王查理斯三世（King Charles III）舉行官方生日慶祝活動，皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour）和皇家空軍表演6月13日於倫敦上演。威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）一家亦有出席慶典，路易小王子（Prince Louis）一如以往在露台上表情多多，十分搶鏡。而喬治王子（Prince George）則明顯長高了許多，看似快要追上媽媽凱特的高度。



在皇家閱兵儀式上，路易王子目瞪口呆地站在白金漢宮外，觀看英國皇家空軍的飛行表演，令在場民眾欣喜不已。

路易王子一如以往公開露面時表情多多：

這位8歲的王子是威廉與凱特最小的孩子，他以在皇家巡遊中頑皮的舉動而聞名。

路易王子與他的哥哥喬治王子（12歲）及姐姐夏洛特公主（Princess Charlotte，11歲）一同乘坐馬車前往白金漢宮，參加英王的官方生日慶典。全程他都表現得十分鎮定。

然而，當英國皇家空軍特技飛行隊（Royal Air Force Aerobatic Team，又稱紅箭，Red Arrows）沿著林蔭大道噴灑三色旗幟並飛越頭頂時，人們看見這位小王子側身挨在陽台上，以便能夠看得更清楚。

年輕的王子對飛行表演毫不掩飾的反應讓皇室粉絲們興奮不已。

一位欣喜的粉絲在網上寫道：「路易王子真是過着他最幸福的生活，我完全支持！」

另一位寫道：「路易王子總是對飛行表演著迷，他未來肯定是個戰鬥機機師。」

還有一位補充說：「路易王子簡直就是個表情包製造機。」

許多王室觀察家亦注意到，12歲的喬治王子最近似乎長高了不少，身高已經接近其父母。