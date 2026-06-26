委內瑞拉地震｜雙強震前史上5大地震　揭災情致命原因｜新聞背後

委內瑞拉中北部6月24日傍晚接連爆發7.2級及7.5級雙強地震，前後相隔僅39秒，成為當地超過一世紀以來最強烈的地震。暫時已確定有235人罹難，數千人受傷。但美國地質勘探局估計，最終死難人數恐達數千人，甚至有高達44%機率造成1萬人至10萬人死亡。由於該國基礎設施陳舊、日久失修，許多房屋結構抗震性能差，故地震可能造成大規模的人命傷亡。



200多年前世紀災難估計有30000人死

委內瑞拉位於南美洲大陸北部，加勒比板塊和南美板塊在該國交匯。板塊相對運動速度約為每年20毫米。該邊界發育多條大型轉換斷層，導致該區域淺源地震活動頻發。過去200多年來，該國數度遭遇災難性強震。

1812年3月26日，當地發生規模估計達7.7級的強烈地震。根據美國地質調查局（USGS），當年這場強震重創首都卡拉卡斯（Caracas）等地，造成約30000人罹難。

1900年10月29日，委內瑞拉發生規模7.6至7.7強震，震央位於首都卡拉卡斯以東，估計造成至少140人死亡。（Venezuela Foundation of Seismological Research）

1900年10月29日，該國發生規模7.6至7.7強震，震央同樣位於首都卡拉卡斯以東，估計造成至少140人死亡。1967年7月30日，卡拉卡斯附近發生規模6.7地震，這次強度雖然相對較弱，卻導致225至236死，首都地區遭到嚴重破壞。1997年7月9日，東北部蘇克雷州（Sucre）發生規模近7.0地震，造成約80人死。

最近一次則發生在2018年8月21日，委內瑞拉北部沿海爆發規模7.2強震，造成6人罹難、至少122人受傷。

因此，根據USGS數據，周三的大地震是委內瑞拉逾125年以來規模最大，僅次於當地有記錄以來規模最大地震，即1900年10月那次。

雙強震致命原因是？

過去半個世紀，委內瑞拉未發生死傷心慘重的強震，當地民眾防災意識不強，加上受到美國制裁影響，該國基礎設施陳舊、日久失修，房屋結構抗震性能差，讓外界擔心此次地震造成的慘重十分傷亡。

美國地質調查局地球物理學家William Yeck表示，這兩場接連發生的地震之所以可能造成嚴重破壞，是因為震源較淺，且震央靠近人口密集地區。他指：「奪走人命的並不是地震搖晃本身，而是建築物倒塌」。

他解釋，委內瑞拉大部分建築均屬於未經鋼筋補強的磚石結構，相較於美國加州、日本等同樣位於地震帶、但建築法規更為嚴格的地區，這類建築更容易倒塌，「建築物的倒塌正是可能導致災難性人命損失的關鍵所在」。