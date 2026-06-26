委內瑞拉地震恐比汶川地震更慘烈？西方制裁讓當地面對災難更脆弱

看到委內瑞拉發生地震的消息，我一開始也沒太在意。 這個世界，地震太多了，就6月24日當天，至少就發生了五六次強震。 但委內瑞拉的地震，太不一般。看得讓人特別地揪心，特別地心痛。



這是一次典型的「連環地震」 而且是「超級強震」 第一次7.2級，第二次7.5級，間隔僅約40秒，震源深度均為10公里，屬於破壞力極強的淺源地震。

我們眼睜睜看著悲劇在發生。

看影片和圖片，地震發生，真的是地動山搖，昔日看似堅固的大樓，像積木一樣轟然倒塌，人們哭喊着四散奔逃，很多人摔倒在地，不知道朝哪兒逃......

什麼是末日？

感覺這就是末日景象！

2026年6月24日，委內瑞拉發生兩次強烈地震。圖為衛星影像合成圖顯示拉瓜伊拉（La Guaira）的公寓大樓在地震前後的景象。（Reuters）

只是末日，從來不來自預言，而來自腳下大地毫無預兆的撕裂。

可憐，我們人類傾盡土木築起的庇護之所，在大自然偉力面前，實在不堪一擊，我們眼裹的堅固，經不起老天爺一瞬的發怒。

後果是相當嚴重慘烈的。

這是今年最慘烈的一場地震，沒有之一。

這是委內瑞拉100多年傷亡最慘重的一場地震，沒有之一。

雖然看目前的新聞報道，還只有數百人身亡，那是因為大量地方被徹底摧毀，人們還根本不知道傷亡情況。 據說，還有大量的民眾被埋在廢墟之下，在苦苦等待着救援。

初步模型評估顯示，死亡人數可能在1萬至10萬人之間。

考慮到委內瑞拉建築的抗震強度，考慮到普通委內瑞拉人的防震意識，尤其是考慮到當下救援的進度，我看到，在海外社交媒體上，很多人揣測，這場大地震，罹難者可能超過10萬人。

這是怎樣的人間慘劇！

不由想起2008年的汶川大地震。

這是進入新世紀後，我們國家發生的破壞性最強、波及範圍最廣、災害損失最重、救災難度最大，也是最慘烈的一場地震。

中國是地震多發國家，國家地震預警工程可以減低地震造成的人命等各方面損失。圖為汶川大地震後，北川縣城變成廢墟。（Getty）

記得當時看電視直播，看到倒塌的一片片廢墟，看到奮力搶救的揪心場景，看到不斷攀升的同胞罹難數位，主持人在哭，電視機前的我們也在哭......

一幕幕，依然彷彿昨日。

現在，這一幕發生在遙遠的委內瑞拉，不排除，比汶川大地震還要慘烈。

苦難擁有共通的模樣，不必親身歷經，我們應該都能讀懂廢墟裹撕心裂肺的悲痛。

都是人啊！ 一條條鮮活的生命，前一天他們還有各種的憧憬，後一天他們就永遠地離開了人間。而且，其中肯定有我們的同胞。

怎能不讓人揪心，不讓人痛心！

可憐的委內瑞拉。

最近幾年，糟糕消息不斷，真是屋漏偏逢連夜雨，船破又遭頂頭風。

讓人略感欣慰的是，大地震發生後，全世界都在伸出援手，委內瑞拉的拉美鄰國，巴西、墨西哥、阿根廷、厄瓜多、古巴等等，紛紛表示要向委內瑞拉提供緊急援助，一些外國救援隊已趕到現場開始搜救。

美國也表態，會派兵説明救援。特朗普第一時間放出消息，情況不容樂觀，「造成了毀滅性的死亡人數」。

中方也第一時間表達慰問，並表示會「提供力所能及的説明」，相信中國救援物資，將會很快運往災區。

天地無情，人間有愛。

最後，怎麼看？

還是覺得很傷感。

畢竟在廢墟下，還埋葬着可能數萬的生靈，一些人可能會被救出來，但更多人將就此畫上人生句號。

這是怎樣的生離死別，這是一個國家永久的傷痛。

看看今天的世界，歐洲、印度正遭遇熱浪襲擊，每天可能數百甚至數千人身亡，委內瑞拉又遭遇「連環地震」，還有不斷發生的天災人禍，暴雨、洪水、颶風、大火......

在發怒的大自然面前，我們人類還是太過渺小。

這張攝於2019年1月27日的照片中，可以看到美國駐委內瑞拉加拉加斯大使館的大樓。（Getty）

可笑，我們人類總自詡掌控萬物，但在自然的偉力面前，所有文明成果，其實都輕如塵埃。

唉，「我們不要過分陶醉於我們人類對自然界的勝利。 對於每一次這樣的勝利，自然界都對我們進行報復。」

但大自然卻又何其喜怒無常！有的時候，根本不是報復，而是狂怒，是摧毀，是蓄意的滅絕。

這個可怕的世界。

但就是這樣的世界，卻還有各種的陰謀詭計。美國想搶佔委內瑞拉的石油，俄烏衝突還在猛烈繼續，此外，非洲的衝突，南亞的摩擦，中東的博弈，等等等等，沒完沒了。

爭來爭去，搶來搶去，無非利益，但看看那麼多死去的人們，一切都有意義嗎？

當廢墟覆蓋了所有名字，權柄與財富，不過都是過眼雲煙。

曾經富裕的委內瑞拉，最近幾年的悲劇，真的是一個接一個。

大地震更是一場大劫難，傷亡如此慘重，地震本身是罪魁禍首，防震意識薄弱是重要原因。

但還有一個不得不提的原因，我看到，在海外社交媒體上，有西方人就感歎：「美國和歐盟應對死亡人數負有主要責任。西方的制裁對委內瑞拉經濟造成了毀滅性打擊，影響了生活的方方面面——從建築和建築物維護到緊急回應服務和技術。一個處於圍困之中的國家對這類災難極為脆弱......」

他們總有高尚的理由。 但面對一個個死去的生命，不知道這些西方政客，是否有過一點懺悔之情！

本文獲新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。

