美最高法院准華府撤銷海地敘利亞臨時保護身份　數十萬人恐遭遣返

美國最高法院6月25日以6比3裁決，推翻聯邦地方法院禁令，允許特朗普政府終止數十萬海地、敘利亞移民的臨時保護身份（TPS）。約35萬名海地人、6100名敘利亞人將失去合法居留、工作及免於驅逐的保障，即便部分人正申請永久移民身份，仍面臨遣返風險。



TPS為美國人道移民機制，允許來自遭受自然災害、戰爭等國家的人移民暫居美國。因海地在2010年發生大地震、敘利亞在2012年陷入內戰，美國向這兩個國家提供TPS。

2026年6月25日，美國最高法院裁定允許特朗普政府取消對數十萬海地和敘利亞移民的臨時保護身份（TPS），圖為美國紐約市布魯克林區的小海地社區，人們正在街上行走。（Reuters）

儘管美國國務院至今仍警示兩國治安險峻、不宜返居，政府仍主張終止TPS權限不受司法審查，多數法官予以認可。不過，有三名自由派法官強烈反對，直指該裁決隱含種族偏見。

分析警示，本次判決或將大幅擴張白宮移民權力，意味着美國若在針對任何國家公民撤銷TPS身份，將難以受到法律制衡，這使得無數移民家庭陷入恐慌。