美最高法院准華府撤銷海地敘利亞臨時保護身份 數十萬人恐遭遣返
撰文：林嘉敏
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美國最高法院6月25日以6比3裁決，推翻聯邦地方法院禁令，允許特朗普政府終止數十萬海地、敘利亞移民的臨時保護身份（TPS）。約35萬名海地人、6100名敘利亞人將失去合法居留、工作及免於驅逐的保障，即便部分人正申請永久移民身份，仍面臨遣返風險。
TPS為美國人道移民機制，允許來自遭受自然災害、戰爭等國家的人移民暫居美國。因海地在2010年發生大地震、敘利亞在2012年陷入內戰，美國向這兩個國家提供TPS。
儘管美國國務院至今仍警示兩國治安險峻、不宜返居，政府仍主張終止TPS權限不受司法審查，多數法官予以認可。不過，有三名自由派法官強烈反對，直指該裁決隱含種族偏見。
分析警示，本次判決或將大幅擴張白宮移民權力，意味着美國若在針對任何國家公民撤銷TPS身份，將難以受到法律制衡，這使得無數移民家庭陷入恐慌。
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