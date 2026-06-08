特朗普政府擬施壓移民離境　DOGE被曝曾欲將270萬人列為「死亡」

《華盛頓郵報》6月5日報道，特朗普（Donald Trump）政府被曝曾計劃將包括公民及合法永久居民在內的270萬名在世人士，在美國社會安全記錄中列為「死亡」，以此作為其移民執法行動的一部分。不過，有關計劃最終並未實施。



報道引述社安局（Social Security Administration）前資深主管Jeremiah Schofield稱，這項旨在「抹殺」社會安全記錄中人員資訊的請求來自國土安全部（DHS），並涉及馬斯克曾領導的政府效率部（DOGE）團隊。

Schofield稱，當局的律師曾經警告，將在世人士錯誤標示為死亡可能會違反聯邦法律，故此他拒絕協助執行。他曾經抽查該270萬人名單中的一小部分個案，發現受影響者全都仍然在世，其中包括美國公民、合法永久居民、青少年及長者。

報道指，這項旨在「抹殺」社會安全記錄中人員資訊的請求來自國土安全部（DHS），並涉及馬斯克曾領導的政府效率部（DOGE）團隊。（Reuters）

這項此前未被披露的計劃，涉及使用政府其中一個最重要的身分資料庫，實際上把相關人士從金融系統中「抹掉」，可令他們無法領取工資、使用銀行服務、取得政府福利及其他日常服務。

Schofield又稱，在一次會議中，一名與國安部合作的DOGE官員說明，把270萬活人列為死亡的目的，是令移民生活困苦到自行離境，或到社安局辦事處求助時被執法人員拘捕。他形容，那是自己25年公職生涯中「最失望」的一次對話，對自己所聽到的內容感到震驚。

對此，社安局發言人回應稱，當局「沒有把270萬人名單加入死亡主檔」，並稱局方維持最高標準的內部管控，有適當政策及程序確保紀錄完整和準確；國安部發言人未直接回應，但表示跨部門分享資料有助確認境內人士身分、辨識公共安全及恐怖主義威脅，以及查明外籍人士使用哪些納稅人資助的福利。