尼泊爾青年示威增至19死逾百人傷　政府解除社交媒體禁令

尼泊爾政府周二（9日）表示，在造成19人死亡的抗議活動發生之後，尼泊爾已解除社交媒體禁令。



路透社報道，尼泊爾內閣發言人兼通訊與資訊科技部長Prithvi Subba Gurung稱，政府已撤回上週實施的社交媒體禁令。他表示：「我們已經撤銷社交媒體禁令，目前各項功能已恢復正常。」

此項決定源於周一爆發的「Z世代」抗議活動，這項活動導致19人死亡、逾百人受傷，民眾抗議焦點針對普遍存在的腐敗問題及社交媒體禁令。

尼泊爾政府上周五（5日）封鎖包括WhatsApp、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube在內多個社交平台，引發年輕人反封鎖及反腐示威。數千名示威者周一（8日）試圖闖入位於加德滿都的國會大樓，遭警方施放催淚氣及橡膠子彈驅散。

數千示威者在加德滿都街頭示威遊行，有人手持國旗或「剷除腐敗而非社交媒體」、「解除社交媒體禁令」、「青年反腐」等標語。隨着示威者向禁止抗議活動的國會區域靠近，部分人試圖爬牆進入國會內。