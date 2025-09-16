澳洲就青少年社交媒體禁令發布指引　稱平台無須驗證全部用戶年齡

澳洲去年通過禁止16歲以下兒童使用社交媒體法案，政府16日表示，法案將於今年12月10日生效，屆時當局不會要求社媒平台對所有用戶進行年齡驗證。



綜合外媒報道，批評該項立法的人士擔心，法案將迫使TikTok、Facebook、X和Instagram等平台用戶證明自己年滿16歲，期間可能使用戶私隱受影響。參與起草指導方針的澳洲網絡安全專員格蘭特（Julie Inman Grant）亦表示，平台要求驗證每個使用者年齡為不合理舉措。

但她表示，平台有辦法能夠精準鎖定16歲以下用戶：「在廣告投放方面，它們能精準鎖定目標用戶。顯然，針對兒童年齡段的精準定位同樣可行。」

澳洲去年通過禁止16歲以下兒童使用社交媒體法案，政府16日表示，法案將於今年12月10日生效，屆時當局不會要求社媒平台對所有用戶進行年齡驗證。（Reuters）

格蘭特亦表示，社媒平台需證明他們正在採取「合理措施」排除16歲以下的兒童。格蘭特說，「我們並不指望所有16歲以下的帳戶都會在12月10日神奇般消失。我們真正關注的是，平台在技術、政策和流程上的系統性失誤。」

澳洲國會兩院去年先後通過法案，要求社交媒體公司禁止16歲以下兒童和青少年使用社交媒體平台，實施日期將於今年12月生效。根據法案，若平台失職未能阻止未滿16歲兒童開設帳戶，最高可被處以5000萬澳元（約2.6億港元）罰款。