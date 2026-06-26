美國獨立250周年 蓋洛普民調：77%受訪者料開國先賢對現狀失望
撰文：洪怡霖
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美國7月4日將迎來獨立250周年紀念日。調查機構蓋洛普（Gallup）6月25日公布的一項民意調查顯示，超過四分之三的美國人認為，美國開國先賢若看到今日之美國，將會感到失望。
調查結果，僅19%美國人認為《獨立宣言》簽署者會對美國的發展現狀感到滿意。
美媒報道，這種悲觀情緒大致跨越黨派，雖然共和黨人看法略較民主黨人樂觀，但兩黨中認為先賢會滿意的比例均不超過25%。蓋洛普自1999年起斷續提問此問題，今次是歷來最悲觀的結果。
公眾看法並非全然負面，約70%美國人認為國家在實現立國理想方面至少取得相當大的成功，但多項民調同時顯示國民心情矛盾。
馬凱特法學院（Marquette Law School）24日公布的民調指，66%美國人對國家現狀至少有些自豪，但僅過半數對民主未來感到樂觀。
霍士新聞（Fox News）民調則顯示，選民更傾向認為自己愛國，而非對國家現狀自豪。
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