民調：特朗普支持率跌近重返白宮以來最低點

最新民調顯示，受共和黨人認可度下滑影響，美國總統特朗普（Donald Trump）的支持率快要跌至重返白宮以來的最低點。



路透社與益普索星期一（5月18日）完成一項為期四天的民調。結果顯示，35%的美國民眾認可特朗普的工作表現，較本月早些時候下降一個百分點，且僅略高於4月創下的34%任內最低點。

特朗普2025年1月開始本屆總統任期時，支持率為47%。

自特朗普政府2月底與以色列聯手發動伊朗戰爭以來，美國民眾持續受油價飆升衝擊，特朗普的支持率因此遭受重創。

根據民調結果，62%的共和黨人認可特朗普處理伊朗局勢的方式，而28%不認可；相比之下，民主黨人幾乎一面倒持否定態度，三分之二的獨立選民也不認同特朗普的做法。

2026年4月15日拍攝的插圖中，可以看到地圖標示伊朗的Qeshm Island。（Reuters）

美國油價在中期選舉臨近之際猛漲約50%，引發特朗普共和黨盟友的擔憂。據報導，21%的共和黨人不認可特朗普現在的表現；在他去年1月剛上任時，這個比率僅有5%。

民調也顯示，約79%的共和黨人認為特朗普表現良好。這個數字同樣低於本月早些時候的82%和特朗普上任初期的91%。

在應對民眾生活成本壓力方面，特朗普的表現令共和黨人明顯分化：46%認為他的表現不佳，而有47%則表示認可。

共和黨政治策略師霍夫曼（Jeanette Hoffman）指出，特朗普支持率的下滑可能預示着在11月中期選舉前，共和黨選民的熱情正在減退，屆時美國國會兩院的控制權將面臨爭奪戰。

本文獲《聯合早報》授權轉載

