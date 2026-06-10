新西蘭民調：受訪民眾10年來首次認為美國威脅程度超越中國

亞洲新西蘭基金會6月10日公布的年度調查顯示，新西蘭人認為美國是威脅的比例，首次超越認為中國是威脅的比例，扭轉過去十年的趨勢。這項調查在今年1月至2月訪問2300人。



據路透社報道，結果顯示39%的受訪者視美國為朋友，35%視為威脅；相比之下，43%視中國為朋友，僅23%視為威脅。過去一年，視美國為朋友的比例顯著下降，而對中國的看法則有所改善。調查亦發現，81%的新西蘭人認為發展與亞洲的關係至關重要。

圖為2025年7月31日，美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）到訪新西蘭威靈頓（Wellington），為FBI在新西蘭的第一個辦事處剪綵。（美國駐新西蘭大使館圖片）

基金會行政總裁傑塞普（Suzannah Jessep）表示，新西蘭人日益認識到繁榮、韌性與安全將取決於與亞洲關係的深度與質量。威靈頓維多利亞大學國際關係教授卡皮（David Capie）分析，新西蘭人很大程度上透過經濟角度理解安全感，因此美國關稅及全球貿易中斷對判斷產生重大影響。他指出，新西蘭對美國觀感轉差，與西方自由民主國家的普遍趨勢一致。

新西蘭近年與美國加深防務、安全及科技合作，視華盛頓為印太穩定的核心及抗衡中國影響力的力量。然而，新西蘭出口商同時受到美國關稅打擊，經濟亦因美以對伊朗戰爭推高油價而面臨壓力。