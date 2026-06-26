鏈博會閉幕「不同世界盃，我們求共赢」中國促日本創正常交流條件

對於不少日本參展商參加由中國國際貿易促進委員會主辦的第4屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會），中國外交部6月26日敦促日方為中日正常交流創造必要條件。



中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會時，有記者提問，不少日本參展商參加鏈博會，中方如何評價當前中日民間交流。

郭嘉昆表示，來自全球各國的企業和組織積極踴躍參與鏈博會，據了解，有很多來自日本的企業和經濟界團體報名參加，這體現日本經濟界對於改善中日關係、開展對華合作的迫切需求。

2026年5月19日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（中國外交部）

他說，中方希望日本為政者傾聽重視這些聲音，正視問題根源，反思糾錯，以實際行動體現改善對華關係誠意，為中日正常交流創造必要條件。

第4屆鏈博會22至26日在北京舉行。在26日下午舉行的閉幕新聞發布會上，中國貿促會副會長李興乾、中國國際展覽中心集團有限公司董事長林舜傑與中國貿促會產業促進部長楊曉軍輪流回答記者問題。

林舜傑妙喻鏈博會與世界盃的差別，稱：「世界盃要比個輸贏，鏈博會只要共贏；世界盃只有一個冠軍，鏈博會上所有人都是朋友、都是贏家」。