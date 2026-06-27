委內瑞拉大地震增至920死　7名中國公民遇難　政府指5萬人失聯

委內瑞拉日前接連發生7.2級和7.5級地震之後，國民議會議長羅德里格斯（Jorge Rodríguez）6月26日（周五）表示，大地震已造成至少920人死亡及3,360人受傷，383棟建築物受損，至少172人仍被困在廢墟下。一個專門用於接收失蹤人口報告的網站截至26日下午已收到超過5萬份報告。據中國駐委內瑞拉大使館消息，截至當地時間26日17時，已確認有7名中國公民在地震中遇難。



據美媒報道，羅德里格斯重申，位於首都加拉加斯（Caracus）郊外，受災最嚴重的沿海城市拉瓜伊拉（La Guaira）已由軍方全面接管救援工作，他呼籲民眾不要前往該地區。

羅德里格斯表示：「我們非常感謝大家強烈的援助意願，但我們用來運送傷員的道路已經變得非常擁堵。最好的援助方式是保持道路暢通，這樣醫療隊才能運送病人，救援人員才能更有效地開展工作。」

據路透社報道，拉瓜伊拉市受災最為嚴重，至少有100棟建築物（包括高樓公寓）倒塌。

報道指，有委內瑞拉民眾抱怨只能用雙手和自製工具在廢墟中挖掘，抱怨缺乏國家援助和重型設備。

來自外國的救援隊於25日（周四）晚上陸續抵達。包括印度和瑞士在內的多個國家都派出了救援隊和物資。墨西哥擁有豐富的地震救援經驗，派遣了250名軍事救援人員、5隻搜救犬和其他設備。

2026年6月26日，委內瑞拉拉瓜伊拉（La Guaira），發生兩次強烈地震後，民眾在倒塌建築物的廢墟中搜尋死傷者。（Reuters）

26日，60多名哥倫比亞救援人員與近100名西班牙救援人員已抵達災區，協助救援工作。