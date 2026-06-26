委內瑞拉地震｜2013年至今GDP萎縮80%　雙強震恐令疲弱經濟雪上霜

委內瑞拉中北部6月24日傍晚接連爆發7.2級及7.5級雙強地震，前後相隔僅39秒，至今已造成235人罹難，數千人受傷。這場當地超過一世紀以來最強烈的地震，對這個南美洲國家的疲弱經濟而言，可謂雪上加霜。



儘管委內瑞拉擁有世上最大的石油儲量，但該國曾經蓬勃發展的經濟早已因多年來美國主導的制裁、惡性通脹、政府腐敗和石油部門管理不善而遭受嚴重的重創。自2013年至今，其國內GDP已大幅萎縮了約80%。今年1月，美國更擄走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），並押往美國。

代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）一直謹慎推進經濟自由化，積極爭取外國石油公司的支持，同時務實地討好華盛頓，並尋求解除對該國的嚴厲制裁。

2026年3月4日，委內瑞拉首都加拉加斯，代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）會見美國內政部長卡韋略（Diosdado Cabello，不在圖中）時發表演說。（Reuters）

其後，美國雖放寬了相關制裁，委內瑞拉的石油產量也逐步回升，惟通脹依然居高不下，當地普遍民眾仍在為低收入而苦苦掙扎。據聯合國統計，到 2025 年，該國有將近 800 萬人需要人道援助，約佔全國總人口的三分之一。

在此次地震前，委內瑞拉的日常所需，包括生活必需品、基本服務、石油以至藥品等，均面臨長期的供應短缺，一般市民難以取得充足供應。這場雙強震所引發的人道危機，勢必讓本已脆弱不堪的供應雪上加霜。

委內瑞拉危機：長遠而言，改善委內瑞拉經濟情況的可靠措施，不是人道主義援助，而是解除經濟封鎖，與之進行貿易，讓委內瑞拉能夠以資源出口換取物資。委內瑞拉首都加拉加斯市中心仍有快餐車在售賣熱狗。（Getty Images）

根據美國地質調查局（USGS）的初步模型預測，委內瑞拉的經濟損失很可能在100億至1000億美元之間，此一上限數字大致相當於委內瑞拉的整個經濟規模。

加州理工學院地震學家Lucy Jones表示，除了建築物倒塌外，地震造成的強烈震動還可能因燃氣管道破裂或電力系統損壞而引發火災。她說：「這些連鎖反應會加劇災難，火災有時甚至會使大地震造成的經濟損失翻倍」。

有分析指，委內瑞拉的經濟本就舉步維艱，當地政府面對雙強震的重大災情，可能無法支撐不堪重負的醫療系統，也無法支付重建費用。對於本已飽受貧困之苦的當地民眾而言，這場雙地震的打擊無疑是雪上加霜。