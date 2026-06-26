委內瑞拉地震｜拉瓜伊拉州7萬家庭受影響　或多達46000人仍失聯

委內瑞拉6月24日傍晚接連爆發7.2級及7.5級雙強地震，前後相隔僅39秒，成為當地超過一世紀以來最強烈的地震。有較悲觀的預測指出，由於當地建築老舊、抗震力低，或恐有多達10萬人死亡。根據當地一個地震失蹤人員登記網站顯示，截至周四晚上（香港時間周五上午），仍有超過46000人下落不明。



路透社報道，委內瑞拉衛生部周四晚通報，委內瑞拉強震遇難人數已增至235人，另有4300人受傷。

全國代表大會主席Jorge Rodriguez（代總統羅德里格斯之兄長）早前說有200人被困，250棟建築物受損或被毀。 據報道，嚴重受損的建築物包括至少8家醫院、委內瑞拉紅十字會總部和法國大使館。

內政部長Diosdado Cabello Rondón則指，重災區拉瓜伊拉州（Estado La Guaira）約有7萬個家庭受影響。

內政部長Diosdado Cabello Rondón則指，重災區拉瓜伊拉州（Estado La Guaira）約有7萬個家庭受影響。（sna.gob.ve）

當地救援人員正與時間競賽，試圖營救被困在倒塌建築廢墟下、仍有生命跡象的人。有救援人員說，目前救援工作面臨巨大困難，不僅缺乏受過專業訓練的救援人員，技術設備也嚴重不足。

委內瑞拉多年來經濟動盪，基礎建設脆弱，這次地震更是雪上加霜。由於首都及週邊沿海地區餘震不斷，救援工作更加複雜。