日本前首相岸田文雄：能推動中日對話者漸少　深感遺憾

日本前首相岸田文雄6月26日在位於東京的日本外國特派員協會上發表公開政策演講，當被記者問及中日外交時，他就當前雙邊交流現狀表達遺憾，重申堅持對話的立場。



岸田表示，中國與日本互為鄰國。中國是日本最大的貿易夥伴，日本則是第二大中國貿易夥伴。由此可見，兩國在經濟以及許多領域都存在著非常緊密的聯繫。

他坦言，如今能夠承擔日中對話的人愈來愈少，這是現實。同時，對話本身也難以展開，對此深感遺憾。但正因局勢如此嚴峻，繼續推動對話的努力才更加重要。這種努力不應只限於國家層面，也應在經濟、民間、體育、文化等各個領域展開，讓兩國人民繼續保持對話。

2024年5月26日中國國務院總理李強在首爾出席第九次中日韓領導人會議期間會見日本首相岸田文雄。（新華社）

岸田指出，穩定的中日關係不僅符合兩國利益，也將對地區和平與國際社會穩定有重要影響。他強調，高市早苗政府的方針是對話的大門始終敞開，他也期待這一立場出現實際成果。

據了解，這是岸田卸任首相後，首度在日本外國特派員協會發表公開政策演講。外界解讀，此番表態隱含對現任首相高市早苗錯誤言論加劇中日關係緊張的不認同。