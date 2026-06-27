歐洲熱浪｜英國連3日破高溫紀錄　法國月內有4名兒童困車內焗死

歐洲熱浪繼續席捲多國，英國氣象局6月26日表示，該國當日繼前兩天，再度打破六月最高氣溫紀錄，氣溫最高達到攝氏37.3度。法國一間醫院同日稱，一名18個月大的嬰兒本週稍早在處於體溫過高的狀態下被送至急症室，後來因傷重去世。警方消息指，相信事件起因為嬰兒的父親意外將兒子遺忘在車上，是該國月內第四宗類似的事件。



英國廣播公司（BBC）報道，英國漢普郡（Hampshire）24日最高氣溫達到攝氏36.1度，而薩默塞特郡（Somerset）最高氣溫於25日達到36.7度，先後打破6月最高氣溫紀錄。英國薩福克郡（Suffolk）於翌日氣溫達到37.3度，超過了此前兩天的最高氣溫紀錄。

2026年6月22日，法國大部分地區遭遇熱浪襲擊，氣溫升高，人們在巴黎艾菲爾鐵塔旁的噴泉消暑。（Reuters）

截至26日，英格蘭至少有600間學校因高溫天氣全部或部份關閉，另有六間英國國家醫療保健服務系統（NHS）機構因熱浪相關病人過多而宣布進入危急狀態。

英國《衛報》報道，法國亦同樣面臨極端高溫。馬賽一間醫院26日表示，當地一名18個月大的嬰兒因體溫過高造成的傷害而去世。警方消息人士告訴《費加羅報》（ Le Figaro），涉事嬰兒的父親在該地區工作，相信他是在送兒子去托兒所的路上，意外將兒子遺忘車上。

2026年6月25日，英國倫敦，一名女子在用傘遮擋陽光。（Reuters）

法國本月此前已發生3宗類似案件，3名分別為兩歲、三歲、和四歲的兒童因被困車內，而被活活焗死。