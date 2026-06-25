法國再打破史上最高溫紀錄　停電更難捱　數十萬家禽料因高溫死亡

西歐近日遭受破紀錄的熱浪侵襲，已造成數十人死亡，當地學校停課，電力供應中斷。6月24日，法國再次打破了有史以來最高氣溫紀錄，北部數千戶家庭遭遇停電，酷熱難耐的高溫迫使艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）和羅浮宮縮短開放時間；西南部朗德省（Landes）部分地區的氣溫高達攝氏44.3度。英國、德國、奧地利和瑞士也發布了紅色預警。



法國氣象局表示：「預計氣溫將進一步打破新紀錄，且可能發生在全年任何時間。」當局還補充說，這種情況與 2003 年 8 月持續 16 天的熱浪類似，那場熱浪估計導致歐洲 8 萬人死亡。

當局稱，法國至少有 48 人在試圖躲避酷暑時溺水身亡，另有兩名年幼的兒童在車內因高溫而死亡。

法國總理勒科爾尼（Sébastien Lecornu）周二表示：「我們正經歷一場異常強烈的極端天氣事件。每天每夜，地方和全國的氣溫紀錄都在被打破。」

據農業組織稱，法國極端高溫天氣已導致數十萬隻家禽死亡，屍體收集服務不堪重負。圖為法國一雞農飼養雞隻。（Reuters）

據農業組織稱，法國極端高溫天氣已導致數十萬隻家禽死亡，屍體收集服務不堪重負，促使當局考慮在兩大家禽產區實施農場內掩埋。

有當地雞農表示，「我們的家禽和我們一樣都面臨同樣的問題：它們非常懼怕高溫，因此死亡率異常高，我在短短幾天內損失了約700隻雞，而通常情況每天只會損失一兩隻。」

高溫也影響到當地養牛戶，因高溫會導致牛隻採食量下降、需水量增加，並降低了牛奶產量。有牛農稱：「牛隻張着嘴站在那裹，只是想呼吸一下空氣，高溫對人和動物來說都非常難熬。」

英國發布「紅色高溫」警報 史上第二次

歐洲是全球暖化速度最快的地區，氣溫上升速度大約是全球平均的兩倍，氣候變遷使得極端天氣事件的可能性更大。

英國衛生部門亦發布了「紅色高溫」健康警報，這是史上第二次，警告即使是健康人群也面臨生命危險。該國周三迎來有史以來最熱的六月天，倫敦南部地區最高氣溫達到攝氏35.7度。當地鐵路業界建議人們避免不必要出行，數百間學校停課或提前放學。英國氣象局警告稱，這種情況至少會持續到週末。

德國、奧地利和意大利的情況也類似，意大利衛生官員已對包括首都羅馬在內的16個城市發布了紅色高溫警報。米蘭、都靈、威尼斯和佛羅倫斯也發布了預警。然而，在瑞士，一些地方政府想出了一個新穎的消暑妙招——在有空調的電影院免費放映日間電影。