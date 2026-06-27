日本長野地獄谷野猿公苑8月起限遊客數量 冀應對人滿之患
撰文：聯合早報
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日本一座以「雪猴」泡溫泉而聞名的公園將限制每日遊客數量，原因是遊客數量激增，且出現了包括與動物共浴在內的不文明行為。
地獄谷野猿公苑位於長野縣中部，坐落在海拔850米（近2800英尺）的山谷中，棲息着許多野生日本獼猴，它們經常在火山溫泉中沐浴。
據公園官網的資料，在寒冷的冬日，許多猴子會在溫泉中泡澡，有的甚至一泡就是幾個小時。公園有「猴子天堂」之譽，其官網宣稱，它是「世界上唯一」能提供這種景象的地方。
近年來，遊客數量急劇上升，其中絕大多數是非日本遊客。一位不願透露姓名的公園官員告訴法媒，有時一天的遊客數量會達到三四千人。
官員說：「我們看到售票處外排起了長隊。為了緩解這種情況，我們將要求遊客提前在線購票。」
在線預訂系統將於8月開始啟用，每日遊客數量可能限制在2000人。
隨着遊客數量的激增，一些不文明行為也隨之增多，例如試圖餵食或觸摸猴子。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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