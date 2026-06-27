日本長野地獄谷野猿公苑8月起限遊客數量　冀應對人滿之患

日本一座以「雪猴」泡溫泉而聞名的公園將限制每日遊客數量，原因是遊客數量激增，且出現了包括與動物共浴在內的不文明行為。



地獄谷野猿公苑位於長野縣中部，坐落在海拔850米（近2800英尺）的山谷中，棲息着許多野生日本獼猴，它們經常在火山溫泉中沐浴。

據公園官網的資料，在寒冷的冬日，許多猴子會在溫泉中泡澡，有的甚至一泡就是幾個小時。公園有「猴子天堂」之譽，其官網宣稱，它是「世界上唯一」能提供這種景象的地方。

日本雪猴：眾多遊客在2月8日來到日本長野縣的地獄谷野猿公苑圍觀看獼猴泡溫泉，並紛紛為其拍照。（Getty）

近年來，遊客數量急劇上升，其中絕大多數是非日本遊客。一位不願透露姓名的公園官員告訴法媒，有時一天的遊客數量會達到三四千人。

官員說：「我們看到售票處外排起了長隊。為了緩解這種情況，我們將要求遊客提前在線購票。」

浸溫泉是日本文化的重要一環。圖為長野地獄谷野猿公苑。（Getty Images）

在線預訂系統將於8月開始啟用，每日遊客數量可能限制在2000人。

隨着遊客數量的激增，一些不文明行為也隨之增多，例如試圖餵食或觸摸猴子。

本文獲《聯合早報》授權轉載

