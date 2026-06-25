日本幼猴Panchi猴山遭遊客鐳射筆照射　恐致受壓或失明　園方報警

日本千葉縣的市川市立動植物園，因為彌猴寶寶「Panchi（パンチ）」而在全球名氣大噪。沒想到最近傳出，有遊客疑似持鐳射筆（又名激光筆）照射猴山，不僅過程被拍下，相關影片還被上傳至網絡，引發外界譁然。



園方調查後，證實確有其事，還指出被照射的猴群中，也包括Panchi。雖然目前猴群健康，沒有出現異常，但園方仍擔心鐳射光，會造成動物高度壓力，甚至有失明風險。園方表示，他們已和千葉縣警察共享資訊，並強調如果發現有人使用鐳射筆，將立即要求離園。

日本市川市立動植物園，因為小彌猴「Panchi君」爆紅，頻傳遊客騷擾猴群事件。（X@Tweety_R_25）

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鐳射筆如「直射眼睛」恐失明

根據日本《千葉日報》報道，市川市立動植物園最近接獲遊客通報，指出YouTube上出現一段拍攝猴山的影片，畫面中疑似有人拿鐳射筆照射猴群。園方隨即調閱並確認影片內容，研判事件約發生於一週前，涉案者疑似為到園參觀的遊客。

園方指出，目前猴群並未出現受傷或其他明顯健康問題，但仍會持續觀察後續影響。不過他們也提出警告，因為鐳射筆發出的強光，不僅可能讓猴子受到驚嚇，引發焦慮與壓力；如果直接照射到眼睛，更可能造成猴子視網膜受損，嚴重時甚至導致失明。

此外，目前正值日本獼猴的生產和育幼的季節，許多母猴正在照顧剛出生的幼猴，所以任何不必要的刺激，都可能影響母猴育幼行為與猴群穩定，所以園方希望盡可能排除所有可能的壓力源，提供動物安心的生活環境。

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憂「Panchi」受害 日網友批：虐待動物

今年以來，市川市動植物園，因為猴寶寶Panchi的網絡人氣而受到關注，也吸引不少日本國內外遊客，特地前往朝聖。如今傳出有遊客疑似以鐳射筆照射猴群的是件，也引起不少日本網友關心，除了直呼「這根本是在虐待動物」、也呼籲「警方盡快找出當事人」。

園方再次呼籲，園區全面禁止使用鐳射筆，也禁止使用相機閃光燈拍攝動物，以免影響動物健康及生活環境。如果工作人員或遊客，發現有人使用鐳射筆，將立即要求對方離園；同時也呼籲遊客如果目擊相關情況，應第一時間通知附近警衛或園區工作人員，共同維護動物安全。

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