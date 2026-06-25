韓國女團偶像澀谷拍片險遭日本「撞人族」攻擊　畫面曝光引網狂轟

韓國五人女子團體「RESCENE」日前於東京澀谷著名十字路口拍攝網絡內容，驚傳險遭陌生男子惡意衝撞，相關側拍影片在社交媒體廣傳，再度掀起社會大眾對日本都市「故意碰撞男」現象的關注。



街頭惡意！都會區隱憂「故意碰撞男」

根據YouTube頻道「Hello, I'm Wonni.」於6月19日公開的影片顯示，該團體成員Woni與Minami當天身着辣妹服飾，在澀谷行人專用交叉道進行舞蹈挑戰。在順利完工並步行返回街邊的過程中，一名穿着白色襯衫的男子突然改變行進方向，蓄意朝Minami的肩膀方向撞去。雖然Minami及時側身閃避未釀成正面衝突，但畫面曝光後，大批網友與粉絲強烈懷疑該男子是有預謀的惡意挑釁。

韓國五人女子團體「RESCENE」日前於東京澀谷著名十字路口拍攝網路內容，險遭陌生男子惡意衝撞。（YouTube@PandanimRS）

澀谷街頭白衣男子蓄意撞擊 女偶像及時側身閃避：

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「故意碰撞（Buttari）」近年成為日本都會區的一大治安隱憂，滋事者多選擇在人潮擁擠的車站或鬧區，刻意以肢體撞擊迎面而來的路人。社群與心理學分析指出，這類犯嫌通常會鎖定婦女、幼童或看似無法反抗的弱勢個體為目標。

澀谷並非首例 台女也曾受害引公憤

這並非澀谷首度因類似事件引發爭議。今年二月，亦曾有一名赴日的台灣女性在行經同一地點時，遭陌生路人大力推擠肩膀，影片流出後曾遭到海內外網友群起激憤。此次偶像藝人差點在公眾場合受害，也讓外界呼籲執法當局應對此類街頭騷擾行為加強取締。

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