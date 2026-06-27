中加達協議後　駐加大使：中國電動車7月抵加拿大　將設交付儀式

6月26日，中國駐加拿大大使王鏑告訴路透社，中國製造的蓮花豪華品牌汽車（吉利旗下品牌）將於下個月抵達加拿大。這將是加拿大根據中加協議進口的第一批中國品牌車輛。



「中國電動汽車將於下個月抵達加拿大，」王鏑稱，「他們將在蒙特利爾（Montreal，又譯滿地可）交付車輛時舉行儀式。」

路透社稱，蓮花汽車未立即回應置評請求。加拿大政府無法立即就首批車輛的預計抵達時間置評。

王鏑還表示，其他中國品牌如奇瑞和比亞迪正在與加拿大政府機構協調，以完成向加拿大發貨前的各項步驟。加拿大官員此前曾表示，一些車輛已提前抵達，完成進口前的相關手續。

他指出：「我希望今年秋天，其他中國品牌電動汽車能夠完成手續，進入加拿大市場。」

蓮花品牌汽車（蓮花汽車網站）

最近，比亞迪執行副總裁李柯表示，他們可能將於明年開始在加拿大市場銷售。

除進口汽車外，加拿大政府還計劃吸引合資企業和投資進入該國的電動汽車供應鏈。

對此，王鏑告訴路透社，中國電動汽車製造商對設立合資企業感興趣，但將首先專注於建立銷售網絡並評估市場需求。

1月，加拿大總理卡尼訪華，期間簽署《中國—加拿大經貿合作路線圖》。雙方就妥善解決電動汽車、鋼鐵和鋁產品、油菜籽、農水產品等領域的經貿問題作出了一些具體安排，還就增加直航航班、改善營商環境、農產品檢驗檢疫等經貿問題達成了積極共識。

加方取消了對進口中國電動汽車加徵的100%額外關稅，將給予中國電動汽車每年4.9萬輛的配額，配額內享受6.1%的最惠國關稅待遇，不再徵收100%附加稅，配額數量將按一定比例逐年增長。

2024年12月18日，加拿大安大略省渥太華市，加拿大國會大樓中心區前的總理辦公室大樓上懸掛着國旗。（Reuters）

據彭博社此前報道，今年5月初，一艘名為「Glovis Treasure」的汽車運輸船從上海啟航，駛向加拿大，船上載有少量中國製造的蓮花豪華品牌汽車。

5月7日，吉利汽車旗下的蓮花汽車（中國）在社交媒體發布了一段視頻，顯示18輛Eletre汽車駛上「Glovis Treasure」號運輸船。視頻寫道：「中國首家汽車品牌打破北美認證壁壘，創中國電動車出口新紀錄。從蓮花汽車全球智能工廠下線，到實力出海加拿大，讓世界看見中國智造的力量。」

此外，一名知情人士稱，5月末，數百輛由特斯拉公司在上海工廠生產的汽車已開始進入加拿大。

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