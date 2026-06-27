世界盃｜網傳韓國便利店現「洪明甫不得入內」告示　總公司調查

在世界盃決賽周小組賽中，韓國隊1勝2負成績未如理想，陷出局邊緣，主教練洪明甫遭受指摘。有網民6月25日上傳照片，指韓國一間便利店門口貼上「洪明甫不得入內」的告示，帖文引發熱議，便利店總公司表示正調查照片中的店鋪及有關張貼告示的相關情況。



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綜合韓媒News1、韓聯社等報道，據業內人士透露，該印有「洪明甫不得入內」字樣的告示，屬便利商店在家居用品折扣短期促銷期間所使用的格式，該張告示使用特許經營總部提供的格式，似乎是由加盟商直接列印，而不是總部印製。

韓媒估計告示是在韓國隊6月25日輸給南非隊後張貼，無法確認該告示是否由便利商店加盟店主本人張貼，抑或是民眾惡作劇所為。

↓ 韓國網民上傳圖片，寫道「我家門口那家便利店的現況哈哈哈哈哈哈」，圖內貼有一張A4紙大小、白紙黑字的「洪明甫不得入內」告示 ↓

經營連鎖便利商店GS25的公司GS Retail開始核實此事，負責人表示「總部已開始調查照片中的門店，但尚未確定。我們正在對此事展開調查。」

當地民眾對告示事件的反應不一，有網民指「不應該只是禁止進入便利店，應該禁止入境」、「似乎代表了民眾的心聲」，也有網民不同意，稱「那家店在哪裡？我要好好揍他一頓」。

韓媒指，當地也出現向韓國國會提交、要求國家隊立即解僱洪明甫的請願，在請願書登記後立即獲得100個簽名，以供審核，將確定其是否符合請願資格。