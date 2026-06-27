世界盃｜韓球迷「1天換3國籍」應援無用　嘆：全宇宙都要韓國出局

2026年世界盃小組賽中，A組的韓國隊遭南非隊以0比1爆冷輸球，確定落入小組第三，失去靠自己主動晉級的機會，接下來只能看其他隊伍表現，上「數學課」祈求他國能踢出讓他們能晉級的賽果。



不料在一天之內，德國、日本、澳洲3場比賽結果都落入對韓國晉級希望而言最遭結局，讓連續「換三次國籍」加油的韓國球迷崩潰。

2026年世界盃小組賽中，A組的韓國隊遭南非隊以0比1爆冷輸球。（路透社）

爆冷敗予南非隊後 韓國球員及球迷難掩失落：

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韓國晉級機率暴跌至55.1%

本次世界盃中，會從12個小組的第3名中取表現好的前8隊晉級32強，因此落居小組第三仍有機會，據《體育韓國》、《daum》等報道，足球統計專業媒體「Opta」在南非戰後儘管韓國輸球，仍預測韓國32強晉級機率高達87.6%，不料26日三場關鍵賽事結果出爐後，數據直接下修至55.1%。

因為這一天內，德國以1比2爆冷遭厄瓜多爾逆轉、日本與瑞典1比1握手言和、澳洲與巴拉圭0比0踢平，沒有任何一場比賽朝韓國球迷期望的方向發展。

韓國球迷為了晉級條件，一天內「換三次國籍」瘋狂為他國應援，其中甚至包含在體育上一直視為「世仇」的日本隊。（路透社）

本屆賽制擴軍至48隊，12組第三名中取前8隊晉級。韓國目前以1勝2敗、積分3分、淨勝球負1的成績位居A組第三，僅領先積分3分但淨勝球負3的蘇格蘭。其他小組的第三名國家厄瓜多爾、瑞典與巴拉圭皆在最新一輪拿到4分，直接在小組第三排行榜超越韓國。

此前，韓國球迷為了晉級條件，一天內「換三次國籍」瘋狂為他國應援，其中甚至包含在體育上一直視為「世仇」的日本隊。現在，韓國網路論壇充斥絕望情緒，不少韓國網友苦笑：

「感覺全宇宙都在希望韓國出局」

「為加油一天換三次國籍，護照都快破了」



即便奇蹟晉級，韓國也將面對FIFA排名第10的德國，或埃及、比利時，恐怕皆難以過關。

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