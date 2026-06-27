《公民義警》講私刑對付犯罪移民　德國戲院無法播　馬斯克助推廣

由克羅地亞與德國片商合拍的新電影《公民義警》（Citizen Vigilante，暫譯），內容為以私刑對付犯罪移民的爭議題材，在德國未獲發年齡分級認證，意味無法在戲院上映。德國籍導演Uwe Boll為表不滿，把電影放到社交網站免費限時播放，世界首富馬斯克（Elon Musk）發帖表達對電影的支持。



《公民義警》由荷里活男星艾米漢默（Armie Hammer）、澳洲演員Costas Mandylor等主演，故事講述原本從軍的男主角到歐洲後，對移民犯下的暴力犯罪缺乏公正審判感沮喪，決定以暴制暴，成為私刑者。

此電影6月19日已在北美上映，但敏感的題材在德國引發爭議，未獲發年齡分級認證，即無法在戲院上映，導演Uwe Boll批評是審查，又指獲告知電影未獲評級的原因是「煽動對移民的暴力」。

出於不滿，Uwe Boll決定把整部電影放到社交網站，在2天內免費限時播放，此引來近年關注非法移民問題的馬斯克注意，他為表達對電影的支持，也發帖上傳電影到自己的社交帳號。

馬斯克之後又轉發有關《公民義警》登上播放排行榜的新聞，並寫道「《公民義警》續集將會更好」。