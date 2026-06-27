美以黎達三方框架協議後　以軍再襲黎巴嫩南部　真主黨：協議無效

在黎巴嫩、以色列和美國6月27日宣布達成三方框架協議後，以軍再度對黎巴嫩南部發動襲擊。黎巴嫩真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）表示，在華盛頓簽署的框架協議「無效」，形容是一種「羞辱」。



黎通社27日報道，一架以色列無人機27日襲擊黎巴嫩南部奈拜提耶地區的一個路口，另有一架以軍無人機在這個地區泰卜尼特村附近投擲一枚震爆彈。以軍還正在向黎巴嫩南部舒巴村郊區推進，行進途中使用中、重型機槍進行掃射。

2026年6月27日，以色列坦克在黎巴嫩境內展開演習（Reuters）

美國與以色列今年2月28日對伊朗發起大規模軍事行動後，黎以戰火重燃。以色列與黎巴嫩4月17日實行為期10天的臨時停火，停火多次延長。但自停火生效以來，以軍多次以黎巴嫩真主黨違反停火協議為由發動襲擊。

黎巴嫩、以色列和美國26日在華盛頓結束為期4天的新一輪停火撤軍談判，宣布達成三方框架協議，有媒體稱這個協議涉及黎以未來達成和平協議的路徑以及雙方將立即採取的措施。

黎巴嫩真主黨領袖卡西姆27日指，框架協議無效且是羞辱，是對主權的放棄，應該讓伊朗與美國達成的備忘錄取代。

卡西姆又在聲明表示，任何把以軍從黎巴嫩南部撤出跟解除真主黨武裝掛鉤起來的意圖，都是越過「紅線」。